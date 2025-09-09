Мисия на Международния валутен фонд ще посети България в периода 10 - 23 септември

Подробно търсене

Елена Савова
Снимка: AP/Andrew Harnik, архив
София,  
09.09.2025 16:55
 (БТА)

Мисия на Международния валутен фонд (МВФ) ще посети България като част от ежегодния преглед на българската икономика, съобщи Фондът в прессъобщение. 

Екипът на организацията, ръководен от Фабиан Борнхорст, ще посети София в периода 10-23 септември 2025 г. като част от консултация по член IV от Учредителния договор на институцията, каквито консултации се провеждат периодично с всички държави членки.

Екипът на МВФ ще обсъди икономическото развитие и политиките с българските власти. Ще бъдат проведени срещи с представители на Министерството на финансите, Българската народна банка, други министерства и държавни институции, както и с представители на частния сектор и неправителствени организации.

Експертна мисия на МВФ начело с Фабиан Борнхорст посети България и през февруари тази година, когато бяха обсъдени текущите макроикономически процеси и актуалната икономическа конюнктура.  

