Подробно търсене

Датската компания "Йорстед" съди администрацията на Тръмп заради спрения проект за ветрогенератори край Роуд Айлънд и Кънектикът

Бойчо Попов
Датската компания "Йорстед" съди администрацията на Тръмп заради спрения проект за ветрогенератори край Роуд Айлънд и Кънектикът
Датската компания "Йорстед" съди администрацията на Тръмп заради спрения проект за ветрогенератори край Роуд Айлънд и Кънектикът
Снимка: AP/Julia Nikhinson, архив
Вашингтон,  
04.09.2025 18:31
 (БТА)

Датската компания за възобновяема енергия "Йорстед" (Orsted) заведе съдебен иск срещу администрацията на американския президент Доналд Тръмп с цел да предотврати блокирането на изграждането на офшорен вятърен парк край бреговете на Нова Англия, съобщи Си Ен Би Си.

На 22 август Министерството на вътрешните работи нареди на "Йорстед" да спре строителството на проекта "Революшън уинд" (Revolution Wind) край Роуд Айлънд и Кънектикът. По данни на компанията проектът, който вече е завършен на около 80 процента, ще осигурява електроенергия за над 350 000 домакинства в двата щата.

Искът е внесен в Окръжния съд на САЩ за окръг Колумбия с аргумента, че заповедта за спиране е "незаконосъобразна и недобросъвестно издадена". Бюрото за управление на океанската енергия мотивира решението си със съображения за национална сигурност и риска проектът да възпрепятства други дейности в изключителната икономическа зона на страната.

От "Йорстед" обаче посочват, че това е претекст, като се позовават на дългогодишната негативна позиция на президента Тръмп спрямо вятърната енергия. Още в първия си работен ден през януари той замрази издаването на нови лизинги за офшорни вятърни паркове, докато се извършва екологичен и икономически преглед на проектите.

В съдебния иск компанията подчертава, че "Революшън уинд" е преминал през близо десетгодишни екологични и технически оценки на стойност стотици милиони долари. Федералните агенции са заключили, че проектът е безопасен, съобразен със законодателството и екологосъобразен.

/ИЦ/

Свързани новини

01.09.2025 16:21

Норвежката "Екуинор" ще инвестира почти 1 млрд. долара в изпитващата затруднения датска компания "Йорстед"

Норвежката енергийна компания "Екуинор" (Equinor) обяви днес, че ще вложи близо 1 милиард долара нов капитал в датския разработчик на вятърни паркове "Йорстед" (Orsted), съобщи Си Ен Би Си. Решението идва на фона на постоянни критики от страна на
25.08.2025 14:39

Планът на датската енергийна компания "Йорстед" за набиране на средства е изложен на риск, след като американското правителство блокира проект за вятърна централа в САЩ

Планът на датския разработчик на вятърни паркове "Йорстед" (Orsted) за набиране на така необходимия капитал е изложен на риск след заповед на американското правителство за спиране на строителството на почти завършен проект, заявиха анализатори,
07.10.2024 18:00

Норвежката енергийна компания "Екуинор" придоби дял от датската "Йорстед"

Държавната норвежка енергийна компания "Екуинор" (Equinor) обяви, че е придобила дял от 9,8 на сто в датската енергийна фирма "Йорстед" (Orsted). която е мажоритарна собственост на правителството в Копенхаген, предаде ДПА. Разменените 41,20 милиона

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:47 на 04.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация