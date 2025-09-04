Датската компания "Йорстед" съди администрацията на Тръмп заради спрения проект за ветрогенератори край Роуд Айлънд и Кънектикът

Датската компания за възобновяема енергия "Йорстед" (Orsted) заведе съдебен иск срещу администрацията на американския президент Доналд Тръмп с цел да предотврати блокирането на изграждането на офшорен вятърен парк край бреговете на Нова Англия, съобщи Си Ен Би Си.

На 22 август Министерството на вътрешните работи нареди на "Йорстед" да спре строителството на проекта "Революшън уинд" (Revolution Wind) край Роуд Айлънд и Кънектикът. По данни на компанията проектът, който вече е завършен на около 80 процента, ще осигурява електроенергия за над 350 000 домакинства в двата щата.

Искът е внесен в Окръжния съд на САЩ за окръг Колумбия с аргумента, че заповедта за спиране е "незаконосъобразна и недобросъвестно издадена". Бюрото за управление на океанската енергия мотивира решението си със съображения за национална сигурност и риска проектът да възпрепятства други дейности в изключителната икономическа зона на страната.

От "Йорстед" обаче посочват, че това е претекст, като се позовават на дългогодишната негативна позиция на президента Тръмп спрямо вятърната енергия. Още в първия си работен ден през януари той замрази издаването на нови лизинги за офшорни вятърни паркове, докато се извършва екологичен и икономически преглед на проектите.

В съдебния иск компанията подчертава, че "Революшън уинд" е преминал през близо десетгодишни екологични и технически оценки на стойност стотици милиони долари. Федералните агенции са заключили, че проектът е безопасен, съобразен със законодателството и екологосъобразен.