Американските борсови индекси са почти без промяна ден преди правителствените данни за пазара на труда

Един ден преди очакваните с нетърпение правителствени данни за пазара на труда днес фондовите пазари в САЩ бяха почти в застой. Индустриалният индекс Dow Jones, който и вчера се движеше почти без промяна, се повиши с умерените 0,05 на сто до 45 300 пункта в началото на търговията, предаде ДПА.

Технологичният Nasdaq 100 и по-широкият индекс S&P 500, които се повишиха вчера, също почти не се промениха в началото на днешната сесия. Nasdaq 100 се повиши с 0,2 на сто до 23 458 пункта, а S&P 500 – също с 0,2 на сто до 6 460 пункта.

Докладът за пазара на труда за август може да даде допълнителна представа за паричната политика на Управлението за федералния резерв. Следващото заседание на УФР е насрочено за средата на септември. Към момента пазарът е почти сигурен, че централните банкери ще понижат основния лихвен процент за първи път през тази година - макар и умерено, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп от месеци призовава за значително намаляване на лихвените проценти.

Очакванията на икономистите са за слаб ръст на заетостта и повишаване на равнището на безработица. Специалистите очакват, че официалният правителствен доклад ще покаже, че през август са добавени 75 000 работни места в неселскостопанския сектор, което е приблизително еднакъв брой с предходния месец според оценките, събрани от Дау Джоунс. Икономистите прогнозират, че равнището на безработица се е повишило от 4,2 на сто на 4,3 на сто.

Притесненията около пазара на труда засилват очакванията, че УФР ще намали основната лихва на предстоящото си заседание по-късно този месец. Вероятността за такъв ход се оценява на 97,4 на сто спрямо 96,6 на сто ден по-рано, показва инструментът "Си Ем И ФедУоч" (CME FedWatch).

Броят на първоначалните молби за обезщетения за безработица в САЩ се увеличи през седмицата, приключваща на 30 август, показаха по-ранни данни днес. В сравнение с предходната седмица броят на молбите се е увеличил с 8 000 до 237 000 на сезонно изгладена база според данни на Министерството на труда на САЩ. Икономистите прогнозираха увеличение до 230 000. Данните за предходната седмица бяха потвърдени на ниво от 229 000. Четириседмичната плъзгаща се средна стойност се увеличи с 2500 до 231 000 в сравнение с предходната седмица.

Междувременно други данни разкриха, че търговският дефицит на САЩ е нараснал с почти една трета през юли въпреки високите мита. Вносът надхвърля износа със 78,3 млрд. долара, показват данни на Министерството на търговията във Вашингтон. Това е с 32,5 на сто повече, отколкото през юни, когато дефицитът беше малко над 59 млрд. долара. През юли вносът нарасна с 5,9 на сто до почти 359 млрд. долара, докато износът се увеличи само с 0,3 на сто до над 280 млрд. долара.

След вчерашните разочароващи данни на Бюрото по трудова статистика към Министерството на труда в САЩ за свободните работни места и текучеството на работната сила (JOLTS) днес ново разочарование дойде и от публикуван по-рано доклад на консултантската компания "ЕйДиПи Рисърч" (ADP Research). Според него темпът на наемане в частния сектор също се е забавил през август. През август частният сектор на САЩ създаде само 54 000 работни места, като очакванията бяха за 75 000.