На първи стрийт фитнес турнир кани гражданите и гостите на Троян местно сдружение. Турнирът ще се проведе на 6 септември в близост до стадион „Чавдар“ в планинския град. Това съобщи за БТА Николай Тодоров от сдружение „Троян в бъдещето“, което е организатор на проявата.

Турнирът е с изцяло благотворителна цел, като всички средства, събрани от такси за участие и в специална кутия за дарения, поставена на място, ще бъдат използвани за закупуване на медицински кушетки и параван за нуждите на троянската болница и за кампаниите за безплатни прегледи за рак на гърдата, осъществявани с помощта на сдружението, разказа Тодоров.

Членовете на сдружението са организатори и на състезанието по планинско бягане Troyan Run и кроса „Бягай с нас спаси живот“, като общото между трите състезание е любовта на организаторите към спорта и хуманността, каза още той.

Категориите, в които могат да се запишат желаещите да вземат участие са четири – жени, мъже до 16 г., мъже от 16 до 40 г. и мъже над 40 години. Ще бъдат изпълнявани няколко базови, популярни фитнес упражнения (лицеви опори, набирания и др.), всяко от които ще носи определен коефициент, посочи Тодоров.

След 15:00 часа всички желаещи да участват ще могат да се регистрират на място или предварително чрез линк, публикуван на фейсбук страницата на сдружението. За доброто настроение на присъстващите ще се погрижи диджей.

Наскоро членове на сдружението и доброволци са реновирали със собствени сили и средства съществуващите на място уреди за стрийт фитнес, добави Николай Тодоров.