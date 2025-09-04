Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX расте в днешната сесия

Почти всички индекси на Българската фондова борса (БФБ) се повишават в днешната сесия, показват данните на борсовата платформа. Единственото изключение от положителното движение е BGREIT (секторен индекс, отразяващ измененията в цените на дружествата, инвестиращи в недвижими имоти).

Основният индекс на БФБ SOFIX расте с 0,20 на сто до 1087,55 пункта. Широкият измерител BGBX40 се повиши 0,08 на сто до 196,36 пункта. Индексът BGTR30 качва с минималното 0,01 на сто до 959,33 пункта. Пазарът "Бийм" е с ръст от 0,40 на сто до 107,59 пункта.

На основния пазар на борсата днес бяха сключени сделки за 1 131 151 лева. На пазара MTF BSE International, на който се търгуват акции на световни компании, оборотът е за 78 114 лева. На пазара "Бийм" са продадени книжа за 4 731 лева.

Книжата на "Софарма" АД поскъпнаха с 1,10 на сто до 2,76 лева едната. Акциите на "Сирма Груп холдинг" АД са нагоре с 5,22 на сто и се продават по 1,41 лева за брой. Цената на акциите на "Първа Инвестиционна Банка" АД се повиши с 0,39 на сто до 5,20 лева за брой, а тази на "Централна кооперативна банка" АД пада с 1,18 на сто до 1,68 лева за акция. Акциите на "Българска фондова борса" АД остават без промяна и се търгуват по 9,75 лева едната.

На пазар "Бийм" акциите на "Дронамикс кепитъл" АД са нагоре с 0,80 на сто и се предлагат по 2,52 лева за брой. Цената на акциите на "Уебит инвестмънт нетуърк" АД расте с 1,50 на сто до 1,35 лева. Акциите на "ИмПулс растеж" АД са без промяна и се търгуват по 1,53 лева за брой. Цената на акциите на "Биодит" АД се качва с 2,41 на сто и те се купуват по 0,34 лева за брой.