"Дженерал мотърс" планира да намали производството си на електромобили в САЩ, съобщи Ройтерс

Американската автомобилна компания "Дженерал мотърс" (General Motors) ще намали производството в един от основните си заводи за електромобили в САЩ, посочи Ройтерс, позовавайки се на вътрешнофирмено съобщение и на запознати с въпроса източници.

Производителят планира да спре сглобяването на два електрически високопроходими модела на "Кадилак" (Cadillac) в завода в Спринг Хил, Тенеси, през декември.

Така "Дженерал мотърс" ще стане поредният автомобилен производител, който се отдръпва от електромобилите, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп оттегли федералната подкрепа за екологичните превозни средства.

Към момента в завода биват сглобявани електрическите модели "Лирик" (Lyriq) и "Вистик" (Vistiq).

"Дженерал мотърс" планира да намали значително производството на двата модела през първите пет месеца на 2026 г., като временно съкрати една от двете работнически смени, са отбелязали източниците.

Компанията ще затвори допълнително заводите за по една седмица през октомври и ноември.

Според източник, запознат с плановете на автомобилния производител, внедряването на втора смяна в завода близо до Канзас ще се отложи за неопределено време. Все още се планира там да започне производство на електрическия "Шеви Болт ИВи" (Chevy Bolt EV) по-късно тази година.

"Дженерал мотърс" предприема стратегически корекции в производството си в съответствие с очакваното забавяне на растежа на сектора на електромобилите и търсенето от страна на клиентите, като се възползва от гъвкавото си производство на автомобили с двигатели с вътрешно горене и електромобили, отбеляза компанията в коментар за Ройтерс.

Приетият през юли мегазаконопроект на Тръмп за данъците и държавните разходи прекрати ключова държавна подкрепа за електромобилите, включително данъчен кредит от 7500 долара за потребителите, който беше в сила от около 15 години.

Ръководителите на автомобилни компании заявиха, че очакват труден период за продажбите на електромобили след спирането на субсидията на 30 септември.

"Данъчният кредит от 7500 долара стимулира търсенето, без него бизнеса ни ще се забави", заяви главният изпълнителен директор на "Дженерал мотърс" Мери Бара на събитие в края на миналата година.