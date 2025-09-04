Подробно търсене

"Дженерал мотърс" планира да намали производството си на електромобили в САЩ, съобщи Ройтерс

Илиян Цвейн
"Дженерал мотърс" планира да намали производството си на електромобили в САЩ, съобщи Ройтерс
"Дженерал мотърс" планира да намали производството си на електромобили в САЩ, съобщи Ройтерс
Електрическият модел "Лирик" на "Кадилак", Снимка: Nicole Hester/The Tennessean via AP, архив
Детройт,  
04.09.2025 18:34
 (БТА)

Американската автомобилна компания "Дженерал мотърс" (General Motors) ще намали производството в един от основните си заводи за електромобили в САЩ, посочи Ройтерс, позовавайки се на вътрешнофирмено съобщение и на запознати с въпроса източници.

Производителят планира да спре сглобяването на два електрически високопроходими модела на "Кадилак" (Cadillac) в завода в Спринг Хил, Тенеси, през декември.

Така "Дженерал мотърс" ще стане поредният автомобилен производител, който се отдръпва от електромобилите, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп оттегли федералната подкрепа за екологичните превозни средства.

Към момента в завода биват сглобявани електрическите модели "Лирик" (Lyriq) и "Вистик" (Vistiq).

"Дженерал мотърс" планира да намали значително производството на двата модела през първите пет месеца на 2026 г., като временно съкрати една от двете работнически смени, са отбелязали източниците.

Компанията ще затвори допълнително заводите за по една седмица през октомври и ноември.

Според източник, запознат с плановете на автомобилния производител, внедряването на втора смяна в завода близо до Канзас ще се отложи за неопределено време. Все още се планира там да започне производство на електрическия "Шеви Болт ИВи" (Chevy Bolt EV) по-късно тази година.

"Дженерал мотърс" предприема стратегически корекции в производството си в съответствие с очакваното забавяне на растежа на сектора на електромобилите и търсенето от страна на клиентите, като се възползва от гъвкавото си производство на автомобили с двигатели с вътрешно горене и електромобили, отбеляза компанията в коментар за Ройтерс.

Приетият през юли мегазаконопроект на Тръмп за данъците и държавните разходи прекрати ключова държавна подкрепа за електромобилите, включително данъчен кредит от 7500 долара за потребителите, който беше в сила от около 15 години.

Ръководителите на автомобилни компании заявиха, че очакват труден период за продажбите на електромобили след спирането на субсидията на 30 септември.

"Данъчният кредит от 7500 долара стимулира търсенето, без него бизнеса ни ще се забави", заяви главният изпълнителен директор на "Дженерал мотърс" Мери Бара на събитие в края на миналата година.

/БП/

Свързани новини

08.08.2025 11:40

Търговската война на САЩ струва 12 млрд. долара на автомобилната индустрия досега, показва анализ на "Уолстрийт джърнъл"

Глобалната автомобилна индустрия е понесла щети за близо 12 милиарда долара вследствие на митата, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп – най-сериозният удар по сектора след пандемията, се посочва в анализ на "Уолстрийт джърнъл". А според
22.07.2025 15:02

Най-големият американски автомобилен производител "Дженерaл Мотърс" пострада от митата на Доналд Тръмп

Увеличените мита върху вноса на автомобили в САЩ доведоха до рязък спад на печалбата на "Дженерaл Мотърс" (General Motors) през второто тримесечие, предаде Ройтерс. Оперативната печалба е спаднала с 32 процента до три милиарда долара, съобщи
20.05.2025 19:31

Сенатът на САЩ обсъжда отмяна на екологичен план на Калифорния за преминаване към електромобили

Американският Сенат планира да гласува тази седмица законопроект за отмяна на екологичния план на щата Калифорния, предвиждащ прекратяване на продажбата на изцяло бензинови превозни средства до 2035 г. Това съобщи лидерът на мнозинството в Сената
11.12.2024 14:38

"Хонда" напуска съвместно предприятие с "Дженерал Мотърс" за разработване на автономни таксита

Японската корпорация "Хонда" (Honda Motor) обяви, че ще анулира договорките си с "Дженерал Мотърс" (General Motors - GM), след като американският производител очерта плановете си да се оттегли от съвместното им дружество за развитие на автономно
11.12.2024 13:21

"Дженерал мотърс" спира проект за самоуправляващи се таксита след вложени близо 10 млрд. долара

"Дженерал мотърс" (General Motors) обяви, че се отказва от проекта си за роботизирани самоуправляващи се таксиметрови коли, предаде ДПА. Американската автомобилостроителна корпорация съобщи, че "ще се фокусира" върху разработката на асистиращи

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:48 на 04.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация