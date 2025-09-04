Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация приеха съветниците в Шабла. В него е посочено, че за първите шест месеца на годината Общински съвет – Шабла е провел шест заседания, като две от тях са били извънредни.

В следващо решение те приеха да бъде отдадена под наем земеделска земя от общинския поземлен фонд на Община Шабла.

Общинските съветници одобриха и Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Шабла за 2024 година, както и отчет на изпълнението на бюджетните, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на общината от 1 януари до 31 декември 2024 година.

Те решиха също да има три маломерни паралелки в Средно училище „Асен Златаров“ в Шабла.

Общинските съветници в Шабла одобриха няколко промени в подробни устройствени планове (ПУП). В една от докладните те дадоха разрешение за изменение на ПУП – Парцеларен план за прилежаща инфраструктура, водопроводно отклонение за пожарогасене, по повод внесено заявление от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“. Другият ПУП бе по повод на подадено заявление от жител на село Тюленово за промяна на улична регулация. Подробен устройствен план – план регулация приеха съветниците и за изграждане на улица в село Езерец. Общинските съветници одобриха и изработване на изменение в подробен устройствен план – план регулация в град Шабла, като в докладната е посочено, че това се налага поради възникнали инвестиционни намерения.

В дневния ред на Общински съвет – Шабла влязоха и три докладни записки за определяне на представител на общинска администрация в редовните годишни общи събрания на „Голф Шабла“ АД, „Шабла Голф – Ваклино“ АД и „Шабла Марина“ АД, като съветниците приеха представител на Общината да бъде кметът Мариян Жечев. Те решиха също кое и как да бъде гласувано.