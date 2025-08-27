Токио закри борсовата сесия разнопосочно в очакване на резултатите на "Енвидиа", а Уолстрийт приключи възходящо

Токийската фондова борса закри разнопосочно днешната си търговска сесия, като ръстът, последвал печалбите на Уолстрийт през нощта, ограничи тежестта на поевтиняване на акциите на някои технологични компании преди обявяването на финансовите резултати на американския гигант в производството на чипове "Енвидиа" (Nvidia), предаде Киодо.

Основният индекс Nikkei 225 нарасна със 135,55 пункта или 0,32 на сто до 42 529,95 пункта при закриването. По-широкият индекс Topix спадна с 3,49 пункта или 0,11 на сто до 3068,50 пункта.

Курсът на щатския долар за кратко се укрепи до горния диапазон от 147 йени в Токио на фона на очакванията за намаляване на лихвите в САЩ, ако президентът Доналд Тръмп успее да отстрани члена на управителния съвет на Управлението за федерален резерв (УФР) Лиза Кук заради предполагаеми измами с ипотечни кредити. Нейният наследник може да бъде по-отстъпчив към призивите на Тръмп за понижаване на лихвите, според дилъри.

Йената също привлече купувачи, тъй като участниците на пазара смятат, че "Банк ъв Джапан" (Bank of Japan) може да вземе решение за ново увеличение на лихвите до края на годината.

По време на търговията доларът достигна 147,71-72 йени в сравнение със 147,39-49 йени в Ню Йорк и 147,68-70 йени в края на токийската сесия вчера.

Еврото се котираше при курс от 1,1630-1633 долара и 171,78-88 йени спрямо 1,1637-1647 долара и 171,56-66 йени в Ню Йорк и 1,1621-1622 долара и 171,63-67 йени в Токио.

Снощи Уолстрийт закри търговията нагоре в очакване на резултатите на "Енвидиа" и петъчните данни за цените на личните потребителски разходи в САЩ, които са предпочитан показател за инфлацията от УФР, предаде Ройтерс.

Промишленият Dow Jones прибави 135,60 пункта или 0,30 на сто и достигна 45 418,07 пункта при затварянето на вчерашните търгове.

По-широкообхватният Standard and Poor's 500 се повиши с 26,62 пункта или 0,41 на сто до 6465,94 пункта.

Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq нарасна с 94,98 пункта или 0,44 на сто до 21 544,27 пункта.