Подробно търсене

Токио закри борсовата сесия разнопосочно в очакване на резултатите на "Енвидиа", а Уолстрийт приключи възходящо

Галя Горнишка
Токио закри борсовата сесия разнопосочно в очакване на резултатите на "Енвидиа", а Уолстрийт приключи възходящо
Токио закри борсовата сесия разнопосочно в очакване на резултатите на "Енвидиа", а Уолстрийт приключи възходящо
Снимка: Kyodo News via AP
Токио/Ню Йорк,  
27.08.2025 10:43
 (БТА)
Етикети

Токийската фондова борса закри разнопосочно днешната си търговска сесия, като ръстът, последвал печалбите на Уолстрийт през нощта, ограничи тежестта на поевтиняване на акциите на някои технологични компании преди обявяването на финансовите резултати на американския гигант в производството на чипове "Енвидиа" (Nvidia), предаде Киодо.

Основният индекс Nikkei 225 нарасна със 135,55 пункта или 0,32 на сто до 42 529,95 пункта при закриването. По-широкият индекс Topix спадна с 3,49 пункта или 0,11 на сто до 3068,50 пункта.

Курсът на щатския долар за кратко се укрепи до горния диапазон от 147 йени в Токио на фона на очакванията за намаляване на лихвите в САЩ, ако президентът Доналд Тръмп успее да отстрани члена на управителния съвет на Управлението за федерален резерв (УФР) Лиза Кук заради предполагаеми измами с ипотечни кредити. Нейният наследник може да бъде по-отстъпчив към призивите на Тръмп за понижаване на лихвите, според дилъри.

Йената също привлече купувачи, тъй като участниците на пазара смятат, че "Банк ъв Джапан" (Bank of Japan) може да вземе решение за ново увеличение на лихвите до края на годината.

По време на търговията доларът достигна 147,71-72 йени в сравнение със 147,39-49 йени в Ню Йорк и 147,68-70 йени в края на токийската сесия вчера.

Еврото се котираше при курс от 1,1630-1633 долара и 171,78-88 йени спрямо 1,1637-1647 долара и 171,56-66 йени в Ню Йорк и 1,1621-1622 долара и 171,63-67 йени в Токио.

Снощи Уолстрийт закри търговията нагоре в очакване на резултатите на "Енвидиа" и петъчните данни за цените на личните потребителски разходи в САЩ, които са предпочитан показател за инфлацията от УФР, предаде Ройтерс.

Промишленият Dow Jones прибави 135,60 пункта или 0,30 на сто и достигна 45 418,07 пункта при затварянето на вчерашните търгове.

По-широкообхватният Standard and Poor's 500 се повиши с 26,62 пункта или 0,41 на сто до 6465,94 пункта.

Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq нарасна с 94,98 пункта или 0,44 на сто до 21 544,27 пункта.

/ЦМ/

Свързани новини

26.08.2025 17:05

Колебливо начало на Уолстрийт, след като Тръмп отстрани член на Управителния съвет на УФР

Основните индекси на Уолстрийт отвориха днешната сесия с леко понижение. Доходността на американските държавни облигации се повиши след решението на американския президент Доналд Тръмп да отстрани члена на Управителния съвет на Управлението за
26.08.2025 10:47

Азиатските борси приключиха с понижения на фона на напрежение около УФР и нови търговски заплахи от САЩ

Инвеститорите на азиатските фондови пазари бяха предпазливи днес на фона на ескалиращата борба за власт около състава на Управителния съвет на Управлението за федерален резерв на САЩ, което породи съмнения относно независимостта на централната

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:16 на 27.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация