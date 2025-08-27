Георги Гвоздейков заяви, че ще поиска оставките на общински съветници в Твърдица

Бившият министър на транспорта Георги Гвоздейков заяви, че ще поиска публично оставките на част от общинските съветници в Твърдица, които според него са „дълбоко компрометирани“. Той направи това изявление на пресконференция в пресклуба на БТА в Сливен днес.

Гвоздейков определи като „лъжи и внушения“ обвиненията, отправени срещу него от четирима общински съветници. Гвоздейков посочи, че е бил наречен „член на хунта“ – определение, което определи като обидно и невярно.

По думите му атаките срещу него са свързани с активната подкрепа, която оказва на развитието на родния си град и община. Като пример той припомни решението от времето, когато е бил министър, Сливен да бъде включен като оперативна база в системата за въздушна спешна медицинска помощ. „Тогава осигурих 650 хил. лв. от бюджета на министерството за ремонт на хангара на летище Бършен“, каза той.

Гвоздейков подчерта, че и в качеството си на гражданин продължава да подпомага Твърдица, като използва опита и контактите си за развитието на общината. Той изрази подкрепа за дейността на сегашния кмет Мария Гвоздейкова-Златева, за която заяви, че има „огромна обществена подкрепа поради видимите резултати от управлението ѝ“.

Бившият министър отправи и конкретни обвинения към председателя на Общинския съвет в Твърдица Петко Таранджиев, припомняйки, че той има условна присъда за злоупотреби с европейски средства. „Такива хора нямат моралното право да заемат постове в местната власт“, каза Гвоздейков.

Той допълни, че опитите за саботаж на проектите на общината са продиктувани от интереси на бивши управници. Като пример даде започнат ремонт на административна сграда в града, за който по думите му сегашната управа е търсила завършване чрез заем от държавния фонд „ФЛАГ“, но предложението е било отхвърлено.

„Обществото разбира защо е необходим такъв заем и подкрепя инициативата, докато част от общинските съветници се противопоставят. Това е инат, а не политика“, подчерта той.

„Ще поискам публично оставките на тези хора, защото считам, че са дълбоко компрометирани и нямат място в местното управление. Те използват политическата пелерина, за да прикриват своите действия и да изграждат фалшив авторитет, а в действителност пречат на развитието на общината и на обществото като цяло“, заяви Георги Гвоздейков.