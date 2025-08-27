Близо 2 милиона лева отпусна правителството по бюджетите на общините за четири национални програми в образованието

Кабинетът предоставя 1 931 929 лева по бюджетите на общините за финансово осигуряване на дейности по четири национални програми за развитие на образованието, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

От тях 228 048 лева са по Националната програма (НП) „Безопасност на движението по пътищата", които са предназначени за купуване на материали и съоръжения за обучения в 112 общински детски градини и в 120 общински училища.

По НП „Без агресия за сигурна образователна среда“ се отпускат 561 425 лева на 28 общински детски градини и на 44 общински училища за създаване на сигурна образователна среда и за повишаване на културата на общуване чрез дискусии, семинари, срещи, работилници, лаборатории на училищно ниво по теми, свързани с превенция на насилието и други инициативи.

234 703 лева се предоставят за дейности по НП „Заедно за всяко дете“ за подпомагане на екипите за обхват и взаимодействие с родителите за привличане на деца в 97 общински детски градини и училища.

По НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ се предоставят 907 753 лева за 47 общински институции за развиване на способностите в областта на науките чрез обзавеждане на съвременни кабинети и кътове за занимания по интереси.

БТА припомня, че в началото на май правителството одобри 25 национални програми, които ще подпомагат ключови политики в сферата на образованието през следващата учебна година. Три от тях - „Бъдеще за таланти“, „Умения на фокус“ и „Сигурност“, са изцяло нови, съобщи тогава пресслужбата на Министерския съвет.