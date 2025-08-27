"Мицубиши" се оттегля от мащабни проекти за офшорна вятърна енергия в Япония заради високи разходи

Японската група "Мицубиши" (Mitsubishi) обяви днес, че се отказва от участие в мащабни проекти за офшорна вятърна енергия, след като ги е преценила като нерентабилни. Решението се разглежда като сериозен удар за плановете на страната да превърне вятърната енергия в ключов източник за енергийния си преход, предаде Франс прес.

През 2021 г. консорциум, ръководен от "Мицубиши", беше избран от японското правителство да изгради три вятърни електроцентрали край бреговете на архипелага. Пандемията от COVID-19 и войната в Украйна обаче "значително промениха" бизнес средата, нарушавайки веригите за доставки и увеличавайки рязко цените, заяви компанията.

Това я е накарало да преразгледа разходите по инициативата, които "са се увеличили далеч повече от очакваното", заяви днес на пресконференция главният изпълнителен директор на “Мицубиши“ Кацуя Наканиши.

"Стигнахме до заключението, че не е възможно да се изготви жизнеспособен план", каза той, като определи решението за оттегляне като "болезнено".

Въпреки това напускането на "Мицубиши" не означава автоматично прекратяване на самите проекти, но бъдещето им остава несигурно, отбелязва АФП.

Япония обяви офшорната вятърна енергия за "важен коз" в стремежа си да превърне възобновяемите източници на енергия в основен източник на електроенергия до 2040 г. като част от приетата в началото на годината енергийна политика.

Стратегическият енергиен план, представен през февруари, цели между 4 и 8 на сто от производството на електроенергия да идва от вятърната енергия до 2040 г. при едва около 1 на сто в момента.

Офшорната вятърна енергия "ще заема съществен дял в бъдещото електроснабдяване на страната благодарение на очакваното намаляване на разходите", се посочва в декларацията на министерството на индустрията. То обещава и мащабни търговски проекти, които ще отворят много нови работни места.

"Нашата позиция остава непроменена: за страна с толкова ограничени ресурси като Япония вятърната енергия е ключов източник на електроенергия, затова ще продължим да насърчаваме въглеродно неутралното общество", подчерта Кацуя Наканиши.

През 2023 г. близо 70 на сто от нуждите на страната са били покривани от въглеродни и водородни топлоелектрически централи. Според енергийния план целта е този дял да бъде намален до 30–40 на сто до 2040 г.

"Япония вече беше напът да не постигне целите си за възобновяема енергия до 2030 г., а това развитие я отдалечава още повече от тях", коментира Юмер Садик от "БлумбъргЕнИЕф".