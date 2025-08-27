Кирил Николов – Дизела ще направи опит да пробяга планинския маршрут от Връшка чука до Ком за по-малко от 24 часа. Това е терен, който до момента никой не е дръзвал да пробяга и е може би най-непознатата и трудна отсечка в Западната част на Стара планина, каза за БТА Кирил Николов.

Десет години след рекордното преминаване на маршрута Ком–Емине, правя ново предизвикателство към себе си. Никога не съм минавал по този маршрут, никой не е бягал този участък, който е слабо маркиран, труднопроходим, без достатъчно вода и със слаба инфраструктура. В продължение на десетки километри бягащият остава сам срещу планината, обясни Николов и допълни, че предизвикателството носи не само спортен, но и символичен заряд. Това е своеобразно завръщане, като този път връх Ком не е началото, а краят на новото приключение, уточни той.

Пътят от Връшка чука до Ком се движи високо по билото на Западна Стара планина. Разстоянието е около 125 км, а денивелацията – над 6000 м. Пътеките не са утъпкани, като на места се губят въобще. Допълнителна трудност е бягането на част от маршрута през нощта, отбеляза Кирил Николов.

Бягането ще бъде проследено в документалния филм „Леко бягане: пътят към началото“, който ще покаже освен физическото изпитание, така и срещите с природата и хората, пазещи духа на Западния Балкан.

Стартът е днес в 19:30 часа от връх Връшка чука - най-северозападната точка на Стара планина.