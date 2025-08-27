Министерството на образованието утвърди графика за учебното време и ваканциите през новата учебна година

Министерството на образованието и науката (МОН) утвърди графика за учебното време, който бе публикуван преди месец за обществено обсъждане. Както МОН първоначално предложи, почивни за ученици и учители ще са дните от 31 октомври до 3 ноември, включително, съобщи днес пресцентърът на ведомството.

Одобрени са и останалите предложения в проекта на министерството за разпределение на учебните и неучебните дни. Коледната ваканция ще бъде от 24 декември до 4 януари, включително, а пролетната за учениците от първи до 11-и клас от 4 април до 13 април. За бъдещите абитуриенти ваканцията ще започва малко по-късно - на 8 април.

Почивката между двата срока ще бъде три дни - от 31 януари до 2 февруари, включително. В графика е предвидено 2 март (понеделник) да бъде неучебен ден. Той ще се слее с националния празник 3 март и ще се получат четири неучебни дни за учениците - от 28 февруари до 3 март.

По традиция неучебни ще са дните на матурите. Предвижда се на 20 май да е задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература, а на 22 май - втората матура. По предложение на директорите, за да не се нарушава учебният процес за цяла седмица, неучебни ще са и дните на матурите, и на националните външни оценявания в седми и десети клас - 17 и 19 юни.

От МОН припомнят, че по инициатива на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев бяха приети промени в Наредбата за организацията на дейностите в училищното образование, които позволиха по-гъвкаво разпределение на учебното време и осигуряване на по-ползотворна почивка на учениците и педагогическите специалисти. Благодарение на промените се прекрати практиката междусрочната ваканция да бъде единичен ден в средата на седмицата.

В момента за обществено обсъждане са и изменения, които регламентират, че за да се нарича „ваканция“ определен период в графика за учебното време, той следва да включва два или повече дни за отдих. Това не означава, че учениците ще бъдат лишени от почивка между сроковете или около 1 ноември, но в тези случаи дните ще бъдат обявявани като неучебни, а не като ваканция. В тази връзка са и новите текстове, според които краят на първия учебен срок следва да е денят, съвпадащ с последния работен ден на седмицата.