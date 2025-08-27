Подробно търсене

Тръмп заплаши да съди милиардера Джордж Сорос и сина му

Валерия Динкова
Американският президент Доналд Тръмп. Снимка: AP Photo/Mark Schiefelbein
Вашингтон,  
27.08.2025 16:54
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп днес поиска милиардерът филантроп Джордж Дорос, който се превърна в мишена на ултраконсерватори и конспиратори, и сина му да бъдат съдени за предполагаема подкрепа за протести в страната, прераснали в безредици, предаде Франс прес.

Те "трябва да бъдат съдени по Закона за повлияни от рекет и корупция организации (RICO) заради подкрепата им за придружени с насилие протести в САЩ", написа той в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

/ЛМ/

27.08.2025

