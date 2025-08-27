Планетариумът в Смолян е приел над 20 000 посетители от юни до август

Над 20 000 посетители са преминали през Планетариума в Смолян от юни до август, съобщи за БТА директорът на институцията Цветелина Генчева. Според нея това лято се наблюдава засилен интерес от страна на туристи както от страната, така и от чужбина към лекциите и сеансите в звездната зала. На 6 септември Планетариумът ще отбележи 50-годишен юбилей.

Предимно български туристи посещават Планетариума, но сред посетителите има и любители на астрономията от Гърция, Турция, Великобритания и Ирландия. За чуждестранните гости са предвидени лекции на английски език в делничните дни от 15 часа. Най-предпочитаната програма в звездната зала през този сезон е „Небесна разходка през лятото“, която представя най-ярките съзвездия и космическите обекти в тях, както и легенди, свързани с региона, допълни Генчева. Астрономите подготвят и нова тема за сеансите под купола на планетариума – „Небесна разходка през есента“, която ще бъде представена в края на септември.

По повод 50-годишния юбилей на 6 септември ще се проведе Национална научна конференция „Астрономическите центрове в България“ с участието на астрономи от цялата страна. Смолянският планетариум е открит на 6 септември 1975 г. Празничната програма включва спектакъла „Музикално пътешествие в Космоса“, в който ще звучи музика на Бетовен, Албинони, Шуберт, „Битълс“ и „Куин“, изпълнена от саксофониста Валентин Генчев.

На 7 септември планетариумът ще организира наблюдения на пълното лунно затъмнение, което ще бъде видимо от нашите географски ширини. Демонстрационните наблюдения с бинокли и телескопи ще бъдат на пешеходния мост в новия център на Смолян.