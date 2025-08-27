Подробно търсене

Градската библиотека в Свищов реализира инициативата „Пътуваща библиотека” в населените места в общината

Кореспондент на БТА в Свищов Лилия Йорданова
Градската библиотека в Свищов реализира инициативата „Пътуваща библиотека” в населените места в общината
Градската библиотека в Свищов реализира инициативата „Пътуваща библиотека” в населените места в общината
Градска библиотека "Проф. Иван Шишманов" в Свищов посети населените места в общината с инициативата „Пътуваща библиотека”. Снимка: Градска библиотека - Свищов
Свищов,  
27.08.2025 16:45
 (БТА)

Като част от дейностите по проекта „В къщата на книгите“ Градска библиотека „Проф. Иван Шишманов“ в Свищов успешно реализира инициативата „Пътуваща библиотека”. Това съобщиха от културната институция.

В рамките на инициативата бяха осъществени редица срещи с пенсионерски клубове и институции за настаняване на възрастни хора, намиращи се в населените места на територията на общината.

Представени бяха литературни четения и миниконцерти с грамофонни плочи по желание на слушателите. Дарени бяха и книги от името на библиотеката.  

БТА припомня, че Градска библиотека „Проф. Иван Шишманов“ спечели проекта „В къщата на книгите“ през миналата година с цел развиване на своята дейност. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. Сред дейностите по проекта бе и изложба на грамофонни плочи, които са част от колекцията от над 4000 винилови носители на информация, собственост на културната институция. 

/ХК/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:25 на 27.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация