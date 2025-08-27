Градската библиотека в Свищов реализира инициативата „Пътуваща библиотека” в населените места в общината

Като част от дейностите по проекта „В къщата на книгите“ Градска библиотека „Проф. Иван Шишманов“ в Свищов успешно реализира инициативата „Пътуваща библиотека”. Това съобщиха от културната институция.

В рамките на инициативата бяха осъществени редица срещи с пенсионерски клубове и институции за настаняване на възрастни хора, намиращи се в населените места на територията на общината.

Представени бяха литературни четения и миниконцерти с грамофонни плочи по желание на слушателите. Дарени бяха и книги от името на библиотеката.

БТА припомня, че Градска библиотека „Проф. Иван Шишманов“ спечели проекта „В къщата на книгите“ през миналата година с цел развиване на своята дейност. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. Сред дейностите по проекта бе и изложба на грамофонни плочи, които са част от колекцията от над 4000 винилови носители на информация, собственост на културната институция.