Поставяне на изкуствени неравности за ограничаване на скоростта искат кметове на четири населени места в Ямболско

За поставяне на изкуствени неравности с цел ограничаване на скоростта на преминаващи автомобили настояват кметовете на четири населени места в област Ямбол - Кукорево, Веселиново, Челник и Голям манастир. Предложенията са разгледани на днешното заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация.

И четирите населени места са на територията на община Тунджа. За Челник и Голям манастир вече са извършени огледи на рисковите участъци и са съставени протоколи с констатации. Предстои общината да изготви проекти за текущи ремонти, които да бъдат предоставени на Областното пътно управление в Ямбол.

Новопостъпилите за разглеждане от комисията сигнали са от кметовете на Кукорево и Веселиново. За тях предстои извършването на същите процедури – оглед и решение какви да бъдат най-ефективните мерки за успокояване на движението през населените места, посочиха още от Областната управа.

БТА припомня, че в момента се извършва ремонт на 6-километров участък между Ямбол и селата Кукорево и Окоп. Отсечката е основна връзка на областния град с път I-7 и граничния пункт „Лесово“. През нея преминава автомобилният поток между Ямбол и Елхово, движи се и градски, и обществен транспорт. Очаква се дейностите да приключат до края на октомври.