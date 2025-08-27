Подробно търсене

Мирослав Димитров
Селекционерът на младежкия национален отбор Александър Димитров обяви състава за първите два мача от евроквалификациите
Снимка: Красимир Николов/БТА
София,  
27.08.2025 15:27
 (БТА)

Селекционерът на младежкия национален отбор до 21 години Александър Димитров обяви списъка с повиканите футболисти за първите две срещи от квалификациите за Европейското първенство през 2027 година.

На 5 септември българският състав приема Гибралтар на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик от 19:30 часа, а четири дни по-късно гостува на Азербайджан в гр. Мардакан. Двубоят е с начален час 17:00 българско време. 

Състав България U21:

Вратари:

Алекс Божев - Славия Прага 
Пламен Андреев - Расинг Сантандер
Александър Андреев - Жирона

Защитници:
Мартин Георгиев - Славия
Теодор Иванов - ЦСКА 
Кубрат Йонашчъ - Септември 
Михаил Полендаков - Шефилд Юнайтед 
Димитър Папазов - Болоня 
Симеон Шишков - Лудогорец 
Викторио Вълков - Берое
Захари Атанасов - Септември 

Полузащитници:

Берк Бейхан - Черно море 
Цветослав Маринов - Спартак Варна 
Асен Митков - Левски
Антоан Стоянов - Ботев Враца 
Никола Илиев - Ботев Пд

Нападатели:

Георги Лазаров - Черно море 
Кристиян Балов - Славия
Борислав Рупанов - Левски
Роберто Райчев - Славия 
Николай Златев - Черно море 
Петър Андреев - Локомотив Пловдив 
Борис Димитров - Монтана

/МД/

Към 15:53 на 27.08.2025 Новините от днес

