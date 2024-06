"Мета" планира да обучава изкуствен интелект със съдържание от социалните медии от Европа

"Мета Платформс" (Meta Platforms), собственикът на "Фейсбук" (Facebook), планира да започне да включва съдържание на социалните медии от Европа, за да обучи своите модели на генеративен изкуствен интелект (AI), съобщи компанията в публикация, цитирана от Ройтерс.

"Мета" ще обучава своите големи езикови модели на LLaMA (съкратено от Large Language Model Meta AI), следващото поколение на голям езиков модел с отворен код, използвайки съдържание, което хората в Европейския съюз са избрали да споделят публично в своите платформи като "Инстаграм" (Instagram) и "Фейсбук", се казва в публикация.

Промяната изглежда въвежда подхода на компанията в Европа в съответствие с начина, по който третира данните, които подава в своите модели за генеративен изкуствен интелект от други места по света, въпреки предишната предпазливост поради строгите разпоредби на ЕС за поверителност и прозрачност.

Висш изпълнителен директор на "Мета" заяви през септември, че компанията използва публични публикации във "Фейсбук" и "Инстаграм", за да обучава своите модели LLaMA, като същевременно изключва частни публикации и съобщения, споделени само с приятели.

Гигантът на социалните медии заяви миналия месец, че ще започне да уведомява потребителите на своите платформи в европейския регион и Великобритания за това как използва публичната информация, споделена в услугите на "Мета", за разработване и подобряване на изкуствения интелект.

Групата за защита на неприкосновеността на личния живот - None of Your Business (NYOB - не е ваша работа) подаде жалби, оспорващи преместването в страни от цяла Европа, заявявайки, че уведомленията са недостатъчни, тъй като правилата за поверителност на ЕС изискват "Мета" да получи съгласие от потребителите.