Серия от уебинари ще демонстрира функционирането на коботи в реални работни условия

В рамките на изпълнявания с участието на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) проект VOJEXT (Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction) започва поредица от уебинари, които имат за цел да представят приложението на разработения кобот в различни сектори на индустрията. Това съобщи БТПП на интернет страницата си.

Уебинарите ще представят практическата реализация на иновативната технология в производствените процеси на 5 компании от 4 страни – Испания, Италия, Турция и Унгария.

Чрез онлайн демонстрации на живо ще бъдат показани различни дейности и работни процеси, извършвани с помощта на роботизираната ръка. Участниците ще имат възможността да се запознаят с разработените технологии и ползите за бизнеса от внедряването им в производството.

Първият уебинар ще се състои на 20 септември, от 12.00 ч., като ще се фокусира върху сектора "Електроника и производство на батерии/акумулатори". Демонстрацията ще представи приложението на кобота в дейностите на италианската компания OSAI, която e специализирана в автоматизиране на промишлени процеси.

По време на събитието ще бъде показано функционирането на разработената система за производство и монтаж на електроника и чупливи компоненти (като напр. захранващи модули и батерии за ел. автомобили). Ползите за компанията от внедряването на кобота са: намаляване на генерираните отпадъци; спестяване на време и ресурси; подобряване на качеството на продукцията.

В събитието ще участват фирми от всички страни-партньори по проекта, както и представители на цифрови инновационни хъбове, научно-изследователски организации и др. Участието в събитието е безплатно, а работният език е английски.

Следващите уебинари се очаква да бъдат проведени в периода октомври 2023 – февруари 2024 г.



Проект VOJEXT се изпълнява в рамките на Програма "Хоризонт 2020" с участието на 19 партньорски организации от 11 страни – България, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Турция, Унгария и Франция. Проектът е насочен към внедряването на мобилни колаборативни роботи (т.нар. "коботи") в производството и строителството и по-конкретно в пет пилотни сектора - автомобилостроене, строителство, електроника, производство на полиуретанови възглавници и занаятчийство.