Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 13.01.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 13.01.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.25486
|
0.796902
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.52326
|
2.83828
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.34941
|
0.741065
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.94591
|
0.513898
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.6892
|
3.71858
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.14556
|
12.2766
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62926
|
3.80335
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.20251
|
0.454027
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.31539
|
4.31893
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.92702
|
202.962
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.19171
|
8391.3
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.28146
|
1.89342
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.22011
|
45.0428
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.26755
|
78.8924
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.40687
|
71.0798
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.45587
|
686.875
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.56906
|
10.4503
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.1711
|
2.39745
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.82882
|
5.46801
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.14954
|
0.869913
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.29043
|
30.3912
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.17128
|
2.39735
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.95733
|
2.52696
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.73808
|
5.75348
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.36666
|
0.731711
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.4707
|
18.2792
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.62534
|
10.3892
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.80861
|
0.552911
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.07179
|
9.33019
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3449.18
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
news.modal.header
news.modal.text