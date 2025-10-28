В Петрич ще бъде отбелязана 92-рата годишнина от рождението на поета Евтим Евтимов

В Петрич ще бъде отбелязана 92-рата годишнина от рождението на Евтим Евтимов. Днес, в 17:00 часа, ще бъдат поднесени цветя пред паметника на поета, който беше открит през 2021 г., съобщи за БТА Вангелия Тренева, секретар на читалище „Братя Миладинови-1914". Площадът в града също носи името на големия български поет, починал през 2016 г.

Събитията, които са посветени на твореца, ще продължат с литературна програма в читалището. Нейни организатори са Младежкият литературен клуб „Евтим Евтимов" и Литературен клуб „Евтим Евтимов".

На поета Евтим Евтимов е посветен и Националният литературен конкурс за поезия „Горчиво вино", провеждан в Петрич. Тази година в него участваха над сто творци от цялата страна, добави секретарят на читалището. За първи път от учредяването си, в конкурса имаха възможност да се включат и лица, ненавършили 18 години. Участниците бяха разделени в две възрастови групи. В първа група те бяха от 14 до 18 години, а във втора - всички над 18 години. Тричленното жури с председател Венко Евтимов и членове Павлина Павлова и Петя Хантова отличи участниците, като в първа възрастова група бяха присъдени две първи награди за Надежда Дюлгерова и Марина Козарева.

Във втора възрастова група бе присъдено отличие за Тодор Билчев. Участниците ще бъдат наградени на тържествена церемония на 31 октомври в сградата на читалището. Събитието, което се провежда за 11-а поредна година, се организира от Община Петрич и Народно читалище „Братя Миладинови-1914", а съорганизатор е Съюзът на българските писатели. БТА е бъде медиен партньор на проявата.

Националният конкурс за поезия „Горчиво вино" е учреден през 2014 г. по случай 100-годишнината на Народно читалище „Братя Миладинови-1914" под патронажа на поета Евтим Евтимов, който е роден в Петрич. Неговият творчески път започва именно от читалището в града. Евтим Евтимов е бил ръководител на литературния кръжок и секретар на институцията.