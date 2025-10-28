Подробно търсене

България и германският концерн „Райнметал" подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси

Иван Лазаров
България и германският концерн „Райнметал“ подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси
България и германският концерн „Райнметал“ подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси
БТА, София (28 октомври 2025) В Министерски съвет се подписва стратегически проект с германски технологичен концерн „Райнметал“ за изграждане на завод за барут и боеприпаси. На събитието присъстват главният изпълнителен директор на концерна Армин Папергер (втори отляво), премиерът Росен Желязков (втори отдясно) и министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов (вдясно). Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПБ)
София,  
28.10.2025 11:20
 (БТА)

Българската държава и германският технологичен концерн „Райнметал“ обявиха официално началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси. 

На церемония днес в Министерския съвет под договора подписите си положиха главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер и директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ на концерна Роман Кьоне. От българска страна договора подписа изпълнителният директор на "Вазовски Машиностроителни заводи" (ВМЗ) Иван Гецов.

На церемонията присъстваха премиерът Росен Желязков, вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов. Лидерът на ГЕРБ и председател на ПГ на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов също присъства на подписването. Присъства също посланикът на Германия в България Ирене Планк. 

По-рано днес Бойко Борисов посрещна ръководството на "Райнметал" при пристигането им на столичното летище и благодари на представителите на германския концерн за съвместната работа. 

От Министерския съвет съобщиха, че проектът е от стратегическо значение не само за България, но и за цяла Европа. Инвестицията в размер на близо 1 млрд. лева е сред най-значимите през последните години и е ключова стъпка за модернизирането на българската отбранителна индустрия. Тя е също част от усилията на Европейския съюз и НАТО за укрепване на отбранителните способности и стратегическата автономност на Европа в контекста на променената геополитическа среда, посочиха от кабинета. 

Икономически растеж, развитие на производствени мощности от най-ново поколение и нови близо 1000 висококвалифицирани работни места са само част от ползите за България от реализацията на проекта. С изграждането на завода страната ни ще възстанови ключов елемент от отбранителния си капацитет и ще засили позициите си в европейската отбранителна индустрия. Иновативният завод за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между „Райнметал“ и ВМЗ – Сопот, посочват още от правителството. 

/АБ/

Свързани новини

28.10.2025 11:35

Това е огромен напредък в българските индустриални и отбранителни способности, каза премиерът Росен Желязков за договора с „Райнметал“

Предстои много работа, която ще доведе до това в България да бъде създаден огромен потенциал, чрез български завод, което е огромен напредък в българските индустриални и отбранителни способности. Това каза премиерът Росен Желязков по време на церемонията в Министерския съвет, на която българската държава и германският технологичен концерн „Райнметал“ обявиха официално началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси.

