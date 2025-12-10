Подробно търсене

SOFIX продължава възходящата си серия, надминавайки прага от 1100 пункта за първи път от 2008 г.

Мартин Леков
SOFIX продължава възходящата си серия, надминавайки прага от 1100 пункта за първи път от 2008 г.
SOFIX продължава възходящата си серия, надминавайки прага от 1100 пункта за първи път от 2008 г.
Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПК), архив
София,  
10.12.2025 17:58
 (БТА)

Основният индекс на Българска фондова борса SOFIX продължава възходящата си серия, като днес записа пета поредна сесия на ръст, нараствайки с 0,32 на сто до 1122 пункта. В началото на тази седмица индексът на сините чипове проби границата от 1100 пункта за първи път от средата на 2008 година. За последно SOFIX е бил над това равнище на 10 юли 2008 година, когато е достигал 1106,830 пункта.

Индикаторите BGBX40 и BGTR30 нараснаха с 0,52 на сто и 0,69 на сто до съответно 197,67 пункта и 967,29 пункта. BGREIT и beamX отстъпиха с 0,14 на сто и 1,60 на сто до съответно 228,35 пункта и 107,50 пункта.

Оборотът на основен пазар на БФБ днес достигна 39,4 млн. лева. На алтернативен пазар бяха сключени сделки за 176 606 лева, а на пазар "Бийм" оборотът възлезе на 41 840 лева. На сегмента MTF BSE International бе записан оборот от 239 171 лева.

Най-търгуваната позиция днес бе тази на "Софарма" АД. В рамките на 64 сделки бяха прехвърлени 61 576 лота, реализирайки оборот от 172 394 лева. Книжата на компанията поевтиняха с 0,35 на сто до 2,81 лева за брой.

Акциите на ТБ "Първа инвестиционна банка" АД поскъпнаха с 5,66 на сто до цена от 5,6 лева за брой. Това се случи след 27 трансакции за 11 083 лота, оформили оборот от 60 479 лева.

24 сделки за 4439 лота от емисията на "Доверие обединен холдинг" АД регистрираха оборот от 50 368 лева. Книжата на дружеството поевтиняха с 0,86 на сто до 11,55 лева за брой.

Книжата на "Агрия груп холдинг" АД поскъпнаха с 4,51 на сто до цена от 13,9 лева за брой след 21 сделки за 479 352 лота, записали оборот от 6,52 млн. лева.

/СЛС/

Свързани новини

08.12.2025 18:44

След приемането на еврото българският капиталов пазар ще бъде сред лидерите по ръст в ЦИЕ, прогнозира ръководителят на БФБ Маню Моравенов

След официалното приемане на еврото се очаква българският капиталов пазар да се нареди сред лидерите по ръст в региона на Централна и Източна Европа подобно на това, което се случи в Хърватия след присъединяването й към еврозоната. Това прогнозира
05.12.2025 18:55

Индексите на Българската фондова борса, без индекса „Бийм“, се повишават в днешната сесия

Индексите на Българската фондова борса (БФБ), без индекса „Бийм“, се повишават в днешната сесия, показват данните на борсовата платформа. Основният индекс на БФБ SOFIX расте с 1,20 на сто до 1108,63 пункта. Широкият измерител BGBX40 нарасна с 0,67
04.12.2025 17:58

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX се повиши в днешната сесия

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX се повиши с 0,67 на сто до 1095,44 пункта в днешната сесия, показват данните на борсовата платформа. Широкият измерител BGBX40 нарасна с 0,34 на сто до 195,72 пункта. Пазарът „Бийм“ е надолу
03.12.2025 18:11

Понижение за повечето индекси на БФБ в днешната сесия

Четири от петте индекса на Българска фондова борса (БФБ) отчетоха понижение в рамките на днешната сесия. SOFIX намаля с 0,13 на сто до 1088,12 пункта. Индикаторите BGBX40 и BGREIT отстъпиха с 0,20 на сто и 0,14 на сто до съответно 195,06 пункта и
27.11.2025 13:00

Най-голямата банкова емисия облигации се търгува на БФБ от днес

Търговията с най-голямата банкова емисия облигации на Българската фондова борса започна днес, съобщават от борсата. Емисията MREL облигации в размер на 60 млн. евро е издадена от "Ти Би Ай Банк“ (tbi bank). Емисията се състои от 3-годишни облигации
24.11.2025 12:05

БФБ се бори данък дивидент да не се повишава поне за публичните компании у нас, каза изпълнителният директор Маню Моравенов

Българската фондова борса (БФБ) полага усилия предложението в проектобюджета за следващата година за увеличение на данък дивидент от 5 на сто на 10 на сто да не се приема поне за публичните компании у нас. Това посочи изпълнителният директор на БФБ
22.11.2025 12:58

Изпълнителният директор на Българската фондова борса подчерта необходимостта от държавна стратегия за развитие на капиталовия пазар

Изпълнителният директор на Българската фондова борса (БФБ) доц. д-р Маню Моравенов съобщи, че 95 процента от компаниите, които търгуват на БФБ, са малки и средни предприятия. Той взе участие във финансовия форум "БенчМарк", организиран от
19.11.2025 11:48

Приемането на еврото ще привлече повече чуждестранни инвеститори към българските публични компании, каза за БТА Каролине фон Линзинген от "Дойче Бьорзе"

Приемането на еврото ще привлече повече чуждестранни инвеститори към българските публични компании, тъй като единната европейска валута позволява по-лесно съпоставяне на различните компании, което ще улесни институционалните и индивидуални

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:17 на 10.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация