SOFIX продължава възходящата си серия, надминавайки прага от 1100 пункта за първи път от 2008 г.

Основният индекс на Българска фондова борса SOFIX продължава възходящата си серия, като днес записа пета поредна сесия на ръст, нараствайки с 0,32 на сто до 1122 пункта. В началото на тази седмица индексът на сините чипове проби границата от 1100 пункта за първи път от средата на 2008 година. За последно SOFIX е бил над това равнище на 10 юли 2008 година, когато е достигал 1106,830 пункта.

Индикаторите BGBX40 и BGTR30 нараснаха с 0,52 на сто и 0,69 на сто до съответно 197,67 пункта и 967,29 пункта. BGREIT и beamX отстъпиха с 0,14 на сто и 1,60 на сто до съответно 228,35 пункта и 107,50 пункта.

Оборотът на основен пазар на БФБ днес достигна 39,4 млн. лева. На алтернативен пазар бяха сключени сделки за 176 606 лева, а на пазар "Бийм" оборотът възлезе на 41 840 лева. На сегмента MTF BSE International бе записан оборот от 239 171 лева.

Най-търгуваната позиция днес бе тази на "Софарма" АД. В рамките на 64 сделки бяха прехвърлени 61 576 лота, реализирайки оборот от 172 394 лева. Книжата на компанията поевтиняха с 0,35 на сто до 2,81 лева за брой.

Акциите на ТБ "Първа инвестиционна банка" АД поскъпнаха с 5,66 на сто до цена от 5,6 лева за брой. Това се случи след 27 трансакции за 11 083 лота, оформили оборот от 60 479 лева.

24 сделки за 4439 лота от емисията на "Доверие обединен холдинг" АД регистрираха оборот от 50 368 лева. Книжата на дружеството поевтиняха с 0,86 на сто до 11,55 лева за брой.

Книжата на "Агрия груп холдинг" АД поскъпнаха с 4,51 на сто до цена от 13,9 лева за брой след 21 сделки за 479 352 лота, записали оборот от 6,52 млн. лева.