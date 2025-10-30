Общинският съвет в Гоце Делчев одобри проект за реконструкция на градския стадион

Oбщинските съветници в Гоце Делчев дадоха съгласие общината да кандидатства с проектно предложение „Реконструкция на Градски стадион – град Гоце Делчев“ по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти 2025 г. на Министерството на младежта и спорта.

Проектът предвижда ремонт на основния терен на градския стадион, ремонт на поливната система, обновяване на дренажната инфраструктура и ремонт на трибуните, каза по време на заседанието началникът Отдел „Образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт“ към Община Гоце Делчев Костадин Харисков. Общата стойност на проекта е 1 043 758,56 лева без ДДС, като съфинансирането от страна на общината ще бъде 20 процента – 250 502,65 лева. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца, а кандидатстването ще се извърши до 3 ноември 2025 година. С реализирането му се цели подобряване на условията за спорт, както и развитие на детско-юношеските школи в града.

На заседанието бе прието и предложение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на кафе-бар в сградата на спортен комплекс Арена Неврокоп. Обектът представлява обособена част с площ от 150 квадратни метра от търговската сграда на спортния комплекс, който включва и хотелска част, фитнес, ресторант и спомагателни помещения. Началната тръжна цена за месечен наем е определена на 750 лева без ДДС, а срокът на договора ще бъде пет години, като изрично условие по него е бъдещият наемател да осигурява свободен достъп на посетителите до спортната сала и санитарните възли по време на спортни и културни мероприятия.

С решението си общинските съветници възложиха на кмета на Гоце Делчев да организира търга и да подпише договор със спечелилия участник.