Общинският съвет в Долна Митрополия подкрепи изграждане на медицински център в село Горна Митрополия

Общинският съвет в Долна Митрополия подкрепи инвестиционното намерение за изграждане на медицински център за рехабилитация и физикална терапия "ЛекоВита" в село Горна Митрополия. Инвестицията е с частни средства, а вносител на предложението е кметът на общината Поля Цоновска.

Предвижда се медицинският център да се изгради на два етапа, като се реконструира сграда в селото. Още с реализирането на първия етап се очаква да бъдат осигурени от 10 до 15 работни места.

На днешното си заседание съветниците в Долна Митрополия разгледаха предложение за актуализиране на разчета за капиталови разходи на Общината. Това се наложи, тъй като Общината има намерение да реализира свой проект за изграждане на парково пространство в град Тръстеник.

Подкрепено бе и предложението за закупуване на LED информационно табло за нуждите на читалището в село Байкал. При обсъждането на точката кметът Поля Цоновска подчерта, че вече е традиция при значими годишнини Общината да дарява нещо значимо и стойностно за местната общност.

Съветниците подкрепиха предложения за учредяване на безвъзмездно право за ползване на общински имоти на футболните клубове в селата Славовица и Комарево, за помещения от Медицинския център в Долна Митрополия. Гласувани бяха продажби на поземлени имоти в села от общината и промени в програмата за управление на общинските имоти. Съветниците приеха да бъдат осигурени средства до края на годината за функциониране на Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник“.