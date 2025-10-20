Фалшиви евро банкноти са открити в криминално проявен мъж от Батановци

Фалшиви евро банкноти са открити в криминално проявен мъж при специализирана полицейска операция, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник. Акцията е осъществена от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ към дирекцията.

На 17 октомври криминалистите проверили 37-годишен жител на Батановци и иззели от него четири банкноти по 20 евро и една от 100, които се оказали фалшиви. В хода на процесуално-следствените действия е претърсено и жилището на мъжа. Там полицаите иззели електронно устройство за броене на пари и около 9000 евро в различни купюри.

От полицията уточниха за БТА, че са назначени експертизи, които ще установят истинността на иззетата валута. По случая е образувано досъдебно производство и разследването продължава под ръководството на прокуратурата.

Както БТА информира броят на регистрираните и задържани фалшиви банкноти, циркулиращи в паричното обращение у нас, е най-висок от началото на 2010 година. През третото тримесечие на тази година задържаните неистински банкноти са 2896 броя.