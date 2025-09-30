В бюрата по труда в област Търговище са регистрирани и 50 търсещи работа от групите на заетите, учащите и пенсионерите. Това информират от Бюрото по труда в Търговище на база данни за трудовия пазар през август.

Регистрираните безработни в бюрата по труда в Търговище, в Попово и в Омуртаг са 3480. Това е с 81 по-малко спрямо предходния месец юли. При тази численост равнището на регистрираната безработица през месеца е 9,08 на сто. За сравнение, за страната то е 5,23 процента.

Остава непроменена трайната тенденция най-високо да е равнището на безработица в община Антоново – 23,6 процента, следвана от другата по-малка община - Опака – 18,8 на сто, Омуртаг – 10,7 процента, Попово – 9,3 на сто и най-ниско в община Търговище – 6,4 процента.

Новорегистрираните безработни през август са 334. Регистрирани са и 50 търсещи работа от групите на заетите, учащите и пенсионерите, докато през юли те са били 79 души.