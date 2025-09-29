В Стара Загора се състоя информационно-превантивна кампания по повод Световния ден на сърцето

По повод днешния Световен ден на сърцето Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Стара Загора, в партньорство с Управителния съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи – Регионална колегия Стара Загора, направи информационно-превантивна кампания в центъра на града с измерване на артериално налягане, раздаване на здравно-информационни материали и предоставяне на устни и писмени препоръки от медицински специалисти относно исхемична болест на сърцето (ангина пекторис – "гръдна жаба") и сърдечен удар (инфаркт на миокарда).

Пред БТА Галина Димитрова, главен експерт в РЗИ – Стара Загора, посочи, че Световният ден на сърцето се отбелязва за 25-и пореден път от Световната здравна организация и Световната кардиологична организация. „Мотото за тази година е „В ритъма на сърцето“ и ни подсказва още веднъж, че профилактиката е изключително важна и е добре да насочим нашето внимание към преодоляване на рисковите фактори и да изградим здравословен стил на живот“, каза Галина Димитрова.

Тя каза, че днешната инициатива има за цел да повиши осведомеността относно сърдечно-съдовите заболявания и значението на грижата за сърцето. „Искаме да обърнем специално внимание на рисковите фактори и да насочим вниманието на хората към начините за преодоляване на съответен проблем. Физическата активност е водеща в профилактиката и само 30 минути на ден могат да ни помогнат. Този фактор е един от четирите в Националната програма за профилактика за хроничните незаразни болести, заедно с тютюнопушеното, употребата на алкохол и нездравословното хранене, които влияят на нашето сърдечно-съдово здраве. Промотираме и други фактори като намаляване употребата на сол, редуциране на стреса и конкретни препоръки за здравословното хранене. Има подмладяване сред хората с различни сърдечно-съдови инциденти, но е важно да намерим решение и затова профилактиката е важна. Прегледите могат да помогнат“, допълни експертът.

От РЗИ съобщиха, че в днешния ден информационни брошури, посветени на превенцията на сърдечно-съдовите заболявания, ще бъдат разпространени в лечебни заведения от област Стара Загора – Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Проф. д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора, Медицинският комплекс „Св. Иван Рилски“ – Стара Загора, УМБАЛ „Тракия“– Стара Загора, МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“– Казанлък, МБАЛ – Чирпан и МБАЛ – Гълъбово.

Десетки бяха желаещите за измерване на артериално налягане още с откриването на информационно-превантивната кампания, която продължава до 14:00 часа днес.