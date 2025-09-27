Нормален е трафикът на граничните пунктове и преходи в страната

Движението на граничните пунктове и преходи в страната е нормално, информират от Главна дирекция "Гранична полиция". На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове, както и на границата със Сърбия.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция.

Движението е нормално и на всички гранични преходи с Румъния. Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител, напомнят от "Гранична полиция".

На 25.09.25 г. в 09:00 ч. на ГКПП Оряхово, вследствие на лоши метеорологични условия /силен порив на вятъра/ фериботната платформа, обслужваща Оряхово - Бекет временно преустановява работа. Същата се намира на българска територия.

При подобряване на метеорологичните условия, нормалният ритъм на фериботната платформа ще бъде възстановен, за което ще бъдете своевременно уведомени.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи.