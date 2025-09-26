Общинските съветници в Димово ще гласуват за отчуждаване на общински имоти за изграждането на жп линията Видин - София в участъка Видин - Медковец

Общинските съветници в Димово ще гласуват за предоставяне на имоти, собственост на Общината, в землищата на селата Воднянци, Извор и Лагошевци, необходими за изграждането на национален обект - „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: Актуализация на проекта на железопътен участък Видин - Медковец“. Това е посочено в една от точките в дневния ред на днешното заседание.

В приложените материали за заседанието, публикувани на сайта на Община Димово, се посочва, че за изграждането на този обект с национално значение са одобрени проекти за изменение в подробния устройствен план (ПУП) в участъка Видин-Медковец и конкретно за териториите в община Димово. В обхвата на одобрените проекти за ПУП попадат имоти – общинска собственост, които е необходимо да се прехвърлят безвъзмездно в собственост на държавата. На сайта на Община Димово е публикуван и списък с имотите.

По време на заседанието ще бъде доразгледана и замяната на имот – частна общинска собственост, с имот – собственост на юридическо лица. Предвидено е да се гласува за създаването на временна комисия, която да изготви проект за Етичен кодекс на Общинския съвет и проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Днешното заседание на Общинския съвет ще се проведе от 13:00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Димово.