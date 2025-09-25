Общинските съветници в Нови пазар гласуваха допускане на изключения от минималния брой на ученици в паралелки в училища в общината

Общинските съветници в Нови пазар гласуваха на днешното си заседание допускане на изключения от минималния брой на ученици в паралелки в училища на територията на общината през настоящата учебна година – в Средните училища „Хан Исперих“ и „Васил Левски“ в града, в Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ в Нови пазар и в основните училища в селата Стоян Михайловски и Мировци. Решенията за първите четири учебни заведения бяха взети единодушно, докато това за Основно училище „Васил Левски“ в с. Мировци – с един глас „против“ и 19 „за“, след продължителен дебат.

На заседанието присъства народният представител от „Възраждане“ Веселин Вешев, който се обърна към общинските съветници, преди да вземат решение за училището в с. Мировци с думите: "Предстои да вземете едно съдбоносно решение, което ще повлияе на съдбата на учителите и персонала на едно над стогодишно училище. Оставяйки ги без пари за заплати ще ги оставите и без работа, но те са кадърни и ще си намерят работа. Ще повлияете и на съдбата на учениците, които ще трябва да учат в училището в с. Стоян Михайловски или на други места. Това решение ще е решаващо и за вас като общински съветници. Ще е жалко за едно над стогодишно училище, което с вашето решение ще бъде закрито“.

Общинският съветник Красимир Янков го репликира, като му припомни, че законодателят, чийто представител е и той, ясно и категорично е определил функциите на Регионалното управление по образованието, което си има своето методическо ръководство и контрол върху работата на училищата. "Общината, в лицето на администрацията и Общинския съвет, се явяват първостепенни разпоредители с бюджетните средства. Тези средства, които вие определяте като стандарти за съответните училища, ние сме длъжни да разпределяме по определен от закона начин. В същото време сте оставили като законодатели правото на общините да се разпореждат с общинската собственост, дали и доколко е целесъобразно да функционират определени учебни заведения. Това си е в нашите правомощия и да, ние ще си носим кръста, така както го носихме с подобно решение преди двадесетина години когато закрихме друго училище и децата намериха своето място. В тази община те намереха своето добро образование. Никой в тази зала не е казал, че учителите в с. Мировци преподават по-зле от тези в Нови пазар или в други училища. Пак връщам нещата към законодателя, който търси определен ефект със стандартите, които е определил, защото срещу това да преподаваш на четири или на 25 деца - ефектът от дадения стандарт е различен“, посочи Янков.

Общинският съветник Михайл Михайлов каза на Веешев, че не разбира в какво качество се изказва и присъства на заседанието на Общинския съвет. „Имам чувството, че назидателно ни укорявате за едно правилно, законосъобразно и целесъобразно решение. Предполагам не сте запознати нито с бюджета на Общината, нито с възможностите на кмета за издръжка на това училище, да не говорим за закононарушенията, които се вършат в това училище. Знаете ли как се отчита присъствието на учениците, изписването на парите, които се дават, делегираните бюджети и така нататък... Решението е целесъобразно и законосъобразно, нито е отменено по съответния ред, нито е обжалвано, а е обжалвано решението на министъра на образованието“, посочи Михайлов, като отбеляза, че е адвокат.

Председателят на Общинския съвет в Нови пазар Иван Ганчев увери Вешев, че процесът по закриването на училището в с. Мирови е анализиран на база данни от последните може би пет и повече години. „Присъствахме там доста често, присъствахме и на учебния процес. Мога да ви уверя, че за мен лично, за да взема решение по целесъобразност - не е правилно да има слети, маломерни паралелки, в които да има ученици в първи и четвърти клас, да се обяснява, че материалът е изключително близък и затова няма проблем. Ученикът в първи клас беше един, а в четвърти клас бяха двама. Разпределението на целия учебен материал, който се предава за 40 минути се разпределяше на две по 20, т.е. ученици, които учат в други училища ще възприемат от учебния материал доста по-голям, за 40 минути, а на тези в с. Мировци ще им отнеме доста повече време, за да им се предаде целият материал. Аз уважавам всеки един от педагозите там. Назад във времето решенията, които Общинският съвет в Нови пазар е вземал, винаги са били в полза на училището, тъй като за него сме допускали дофинансиране в огромни размери, но учениците в селото са ми по-скъпи“, посочи Ганчев.

По думите му предложението за решение е изготвено на база докладна записка от директора на училището. „Към днешна дата, с предходно наше решение, сме допуснали дофинансиране на училището, което е в сила до края на календарната 2025 г. До тогава искрено се надявам да има решение на тази сага“, уточни председателят на Общинския съвет в Нови пазар.

„На вчерашното заседание на комисията по бюджет и финанси стана ясно, че училището до края на календарната 2025 г. финансово е осигурено по отношение на заплатите на учителите. В този смисъл притеснение за учителите в учебното заведение не трябва да има. Образователната система винаги се е реформирала, тя продължава да се развива и реформира. Такива моменти не са приятни, но са необходими за обществения интерес“, допълни общинският съветник Ангел Куцаров.

Колегата му Пламен Кирилов заяви, че няма да подкрепи това решение. Според него гласуването му е трябвало да бъде отложено, тъй като се очаква "съдебно решение по казуса".

Вешев се обърна към общинския съветник Михайл Михайлов с думите: „Като сте адвокат би трябвало да знаете, че заседанията на общинските съвети са отворени за граждани, които могат да присъстват и да се изказват на тях. След като сте адвокат би трябвало да знаете, че ако сте видели закононарушения и не сте сезирали за тях компетентните органи това ви прави един вид съучастник“.

Михайлов го увери, че ще сезира компетентните органи. „Това не съм го направил към този момент, защото в наказателния процес следва да има законен повод и достатъчно данни. Законният повод го има като съобщение за извършено престъпление, но преди това трябва да се извърши проверка и да се съберат достатъчно данни. Затова аз ще се обърна към кмета на общината да ми предостави достатъчно данни, които ще предоставя на компетентната прокуратура, която да извърши проверка и ако прецени, че има достатъчно данни за образуване на досъдебно производство - ще бъде потърсена наказателна отговорност на компетентното длъжностно лице, в случая, най-вероятно – на директорката на училището“, допълни общинският съветник.

Община Нови пазар ще се побратими с арменската община Ани. Общинските съветници в града гласуваха всички точки, включени в проекта на дневен ред на заседанието, както и една допълнителна - за предоставяне за безвъзмездно управление на самостоятелен обект на втори етаж, представляващ административна сграда на кметството в село Войвода.