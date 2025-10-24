Проекти за пречиствателни станции и иновации подкрепят устойчивото развитие на Черно море, каза Ивелина Василева

Единайсет пречиствателни станции по българското крайбрежие обезпечават чистотата на Черно море, а проекти за рехабилитация на ВиК мрежата и изграждане на нови станции се реализират в по-малки населени места. Това коментира пред журналисти в Бургас членът на борда на мисията на ЕС "Възстановяване на нашите океани и води“ Ивелина Василева, която се включи в международния форум "Черно море 2030: Партньорство за устойчиво бъдеще“ в Международния конгресен център в крайморския град.

"Параметрите за качеството на морската водата са изключително добри и това ни дава спокойствие за бъдещия летен туристически сезон“, посочи Василева. Тя добави, че университети в Бургас работят по иновации за мониторинг на водите на Черно море и използване на морски ресурси. Като добър пример за иновации тя посочи производството на електрически плавателни съдове от бургаски компании.

Форумът "Черно море 2030: Партньорство за устойчиво бъдеще“ предоставя платформа за представяне на тези технологии и за стимулиране на партньорства между местните власти, бизнеса и научните среди. По думите на Василева усилията на европейската общност са насочени именно към съчетаване на икономическия растеж с опазването на морската среда и насърчаване на иновациите в синята икономика, като същевременно се гарантира безопасност и устойчивост на крайбрежните общности.