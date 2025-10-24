Подробно търсене

Проекти за пречиствателни станции и иновации подкрепят устойчивото развитие на Черно море, каза Ивелина Василева

Кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров
Проекти за пречиствателни станции и иновации подкрепят устойчивото развитие на Черно море, каза Ивелина Василева
Проекти за пречиствателни станции и иновации подкрепят устойчивото развитие на Черно море, каза Ивелина Василева
Член на Борда на Мисията за възстановяване на океана, моретата и вътрешните води към Европейската комисия - Ивелина Василева дава брифинг по актуални теми в Международния конгресен център на Морска гара.Снимка: Христо Стефанов/БТА
Бургас ,  
24.10.2025 16:21
 (БТА)

Единайсет пречиствателни станции по българското крайбрежие обезпечават чистотата на Черно море, а проекти за рехабилитация на ВиК мрежата и изграждане на нови станции се реализират в по-малки населени места. Това коментира пред журналисти в Бургас членът на борда на мисията на ЕС "Възстановяване на нашите океани и води“ Ивелина Василева, която се включи в международния форум "Черно море 2030: Партньорство за устойчиво бъдеще“ в Международния конгресен център в крайморския град. 

"Параметрите за качеството на морската водата са изключително добри и това ни дава спокойствие за бъдещия летен туристически сезон“, посочи Василева. Тя добави, че университети в Бургас работят по иновации за мониторинг на водите на Черно море и използване на морски ресурси. Като добър пример за иновации тя посочи производството на електрически плавателни съдове от бургаски компании. 

Форумът "Черно море 2030: Партньорство за устойчиво бъдеще“ предоставя платформа за представяне на тези технологии и за стимулиране на партньорства между местните власти, бизнеса и научните среди. По думите на Василева усилията на европейската общност са насочени именно към съчетаване на икономическия растеж с опазването на морската среда и насърчаване на иновациите в синята икономика, като същевременно се гарантира безопасност и устойчивост на крайбрежните общности.

/ЛРМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:31 на 24.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация