Алпер Юнлютюрк, Велислава Стоянова и Евридика Вълчева ще представят концерт в Шумен

Алпер Юнлютюрк и пианистките Велислава Стоянова и Евридика Вълчева ще представят в Музейния комплекс "Панчо Владигеров" в Шумен днес следобед концерт „Вокално-клавирни импресии“. Той ще бъде при вход свободен, съобщи за БТА Вълчева.

В програмата на концерта са включени произведения на български и турски композитори. Ще бъдат представени произведения на известни родни композитори като Петко Стайнов, Марин Големинов, Николай Стойков, Ромео Смилков, Таня Пандова, Веселин Стоянов и от Фазил Сай, допълни Вълчева.

"За първи път ще представим клавирната пиеса "Зимно утро в Истанбул" от турския композитор Фазил Сай, която е за четири ръце", подчерта Вълчева. Юнлютюрк и Стоянова ще изпълнят за първи път в Шумен песента "Нощ" от Петко Стайнов, чиято транскрипция за мъжки глас и пиано е на проф. Ромео Смилков, каза още пианистката.

Тя коментира, че музикантите сами са организирали концерта, и подчерта, че е оперният певец от Турция Алпер Юнлютюрк за първи път ще се изяви пред шуменска публика. Пианистката Велислава Стоянова, носител на научно-образователна степен доктор в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев", многократно е участвала на шуменска сцена, отбеляза Вълчева.

Както БТА съобщи, през 2024 г. концерт под надслова "Музикална разходка през вековете" се състоя в Музейния комплекс "Панчо Владигеров" в Шумен. Пред публиката се представиха проф. Ромео Смилков, Велислава Стоянова и дуо Con Anima (Виктория Стефанова и Евридика Вълчева). Рецитал на пианистката Елизара Вълчева в Музеен комплекс "Панчо Владигеров" бе организиран на 4 октомври т.г.