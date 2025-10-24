Катастрофа между два автомобила ограничи движението на входа на град Пирдоп

Пътнотранспортно произшествие между два леки автомобила, единият от които е служебен автомобил на районното управление в Пирдоп, е станало на входа на града, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в София.

По информация на полицията няма пострадали. Пробите на двамата водачи за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.

В момента се извършва оглед на местопроизшествието, а движението в района е временно ограничено, уточниха от МВР.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ по-рано днес съобщиха, че движението по път I-6 в участъка Пирдоп – Антон е ограничено заради катастрофата.