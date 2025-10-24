Подробно търсене

Катастрофа между два автомобила ограничи движението на входа на град Пирдоп

Кореспондент на БТА в Панагюрище Деница Попова
Снимка: Никола Узунов/БТА, архив
Пирдоп,  
24.10.2025 16:15
 (БТА)

Пътнотранспортно произшествие между два леки автомобила, единият от които е служебен автомобил на районното управление в Пирдоп, е станало на входа на града, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в София.

По информация на полицията няма пострадали. Пробите на двамата водачи за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.

В момента се извършва оглед на местопроизшествието, а движението в района е временно ограничено, уточниха от МВР.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ по-рано днес съобщиха, че движението по път I-6 в участъка Пирдоп – Антон е ограничено заради катастрофата.

Към 16:30 на 24.10.2025 Новините от днес

