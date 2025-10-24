Премиерният балет за деца "Хензел и Гретел" в Бургаската опера показва, че зад лъскавата фасада невинаги се крият добри намерения

Основната тема, която застъпвам в спектакъла "Хензел и Гретел" е, че зад лъскавата фасада невинаги се крият добри намерения, каза в интервю за БТА Мария Табакова, която е автор на адаптацията, хореографията и режисурата на най-новия балет за деца в репертоара на Държавна опера - Бургас ден преди премиерата му пред публика на 25 октомври.



Любимата на поколения деца приказка оживява по нов начин – с музика, движение и много фантазия на сцената. „„Хензел и Гретел“ е моя много любима приказка. Историята е адаптирана така, че да бъде достъпна както за малките, така и за големите зрители,“ каза Табакова. Тя уточни, че е променила част от оригиналния сюжет на Братя Грим, за да постави акцент върху семейството и любовта. „В моята приказка майката не изгонва своите деца, а напротив – наблегнала съм на любовта на семейството и пренасям децата от приказката чрез техния сън, като те сънуват всички преживявания и срещата си с Баба Яга“.

Поуката за това, че понякога нещата изглеждат измамно добри, е пресъздадена чрез къщичката с лакомства и това как децата се изкушават да влязат в нея, защото изглежда много апетитна, но вътре ги чакат едни не много добри приключения. "Въпреки това доброто побеждава, а как става това зрителите ще видят финала", допълни Табакова.

Хореографът подчертава, че възможността да постави балет за деца за трети път след "Червената шапчица" и "Палечка" в Държавна опера - Бургас е не само огромно удоволствие, но и голяма чест. За нея е важно не само малките, но и големите зрители да си тръгнат от залата с добро настроение, поука, но и с идеята да заобичат балетното изкуство и да го посещават по-често. "Много често големият зрител не посещава балетни и театрални постановки и когато попадне на детски постановки със своето дете, вижда, че не е толкова страшно и лека-полека чрез детските приказки започва да се влюбва в това изкуство", каза хореографът.

Мария Табакова изтъква, че спектакълът е резултат от усилията на голям и талантлив екип. „Тази година съставът е международен – има японци, французи, германци, англичани, италианци. Освен артистите, зад красивата обвивка се крие още много труд. Тук идва ред на озвучаване, осветление, на костюми. Много са звената, които правят този един час толкова вълшебен", казва още тя и използва възможността да благодари на своята майка, която е художник на костюмите и по думите ѝ винаги дейно се включва в нейните постановки.

В главните роли публиката ще види Франческо Русо и Шун Калафуне като Хензел, Даниела Туртуманова-Стоянова и Нанако Сато като Гретел. Полина Паша изпълнява образа на Баба Яга, а Кирил Филипов – на Злия котарак. В постановката участват още Лая Рамон, Рая Чакърова и артистите от балетната трупа на операта. Помощник-режисьори са Лина Пеева и Петър Тихолов, мултимедията е дело на Никола Пешев.



Проектът е реализиран с подкрепата на директора на Държавна опера – Бургас проф. д-р Александър Текелиев, а следващият спектакъл в афиша е на 4 ноември.