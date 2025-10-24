Писателката Ивелина Радионова поведе млади хора от Търговище на пътешествие през времето

Писателката Ивелина Радионова поведе гимназисти от Търговище на пътешествие през времето. Срещата с възпитаници на Първо средно училище (СУ) „Св. Седмочисленици“ е осъществена по покана за преподавателя по български език и литература Елена Радева, съобщиха от училището.

Радионова е автор на 14 книги и човек, който посвещава живота си на буквите, въпреки че започва професионалния си път като счетоводител. Училищният кабинет се превърна в импровизирана „машина на времето“, в която се обсъжда една от най-новите книги „До Боянския майстор“.

Чрез интересна презентация, писателката поведе гимназистите на пътешествие през времето, спирайки в емблематични български кътчета - мистичните води на язовир Жребчево, свещената атмосфера на Боянската църква, магията на Еленския балкан и тайната на остров Св. Анастасия. Тя разказа вдъхновяващи истории и легенди, които стоят в основата на нейното творчество.

Ивелина Радионова е имала среща и с учениците от среден курс, в която е акцентирано на българския фолклор, традиции, обичаи и приказки. Тя насочи вниманието на децата към старото знание и мъдрост, към забравената красота на езика, като сподели и свои любими думи, сред които светилник и огнище. Писателката подчерта, че въпреки динамиката на времето, тези думи трябва да останат в сърцата ни.

Ивелина Радионова отправя послание към младежите от Търговище. Чрез личния си пример, тя показа, че човек може да обърне посоката на живота си. Писателката завършва счетоводство и е работила като счетоводител, но в крайна сметка решава да даде преднина на словото: „Цифри и букви понякога се биеха, обаче всичко беше в ущърб на буквите, а пък ми се иска да е обратното и реших да дам преднината на тях... Всеки един човек носи в себе си по едно пламъче, наречено дарба, и дарбите са наистина съвсем различни, но всеки трябва да си открие неговата си, да си я развие. Каквото и да правят хората, и независимо с какво се занимават, да го правят с голяма любов и търпение“, споделя писателят.

Почитатели на писаното слово от Търговище имаха среща в автора и в дома на книгата – регионалната библиотека „Петър Стъпов“. От екипа на културната институция добавиха, че Радионова е родена в Провадия. Автор е на стихосбирките „България в сърцето ми“, „Златни нишки“, „Копнеж по слънце“, „В тебе аз ще остана“, „Все ти пиша, Любов“. Нейни стихове са публикувани в поетични сборници, във вестници и списания. Ивелина Радионова има редица литературни награди. Пише и текстове за песни, вдъхновена от българското и посвещава своите стихотворения на българката и на Родината. Освен стихове, Радионова пише и проза. След „Алтъна“, в любимо четиво на съвременния читател се превръщат „Обич“, „Йова разказва“, сборникът разкази „Писано с огън“, „До Боянския майстор“, добавят библиотекарите.

Ивелина Радионова днес има среща и с читатели в Априлци.