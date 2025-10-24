Подробно търсене

РЗИ – Монтана организира информационна среща във връзка с Националния план за намаляване на риска от облъчване с радон

Кореспондент на БТА в Монтана Милена Островска
Снимка: кореспондент на БТА в Монтана Милена Островска / архив
Монтана,  
24.10.2025 16:25
 (БТА)

Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Монтана организира информационна среща във връзка с Националния план за намаляване на риска от облъчване с радон, съобщават от инспекцията. 

Събитието ще бъде на 29 октомври в голямата зала на Областна администрация – Монтана.

В срещата ще вземат участие лектори – експерти от Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ), които ще говорят по теми като риска от облъчване с радон, резултатите от проведени проучвания в област Монтана и мерките за защита на сградите от проникване на радон, поясняват от здравната инспекция.

Участие в срещата ще вземат и представители на Областния координационен съвет (ОКС), медицински специалисти от детските градини в областта, архитекти и проектанти, посочват от РЗИ – Монтана.

