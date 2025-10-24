Театър “Българска армия” ще представи моноспектакъла “Глас” в "Двореца" в Балчик

Театър “Българска армия” ще представи моноспектакъла “Глас” на режисьора Ивайло Христов в “Двореца”, съобщават от културната инстутиция в Балчик. Представлението ще се играе на 6 ноември от 18:00 часа в Каменна зала.

Антоанета Добрева-Нети ще се превъплъти в ролята на Виктория Глас, дубльорката на оперната прима Мария Калас. Образът, който ще бъде изигран от Нети, навлиза в психиката на една артистка, разпъната между възхищението и съперничеството, а гласът ѝ отразява бурните емоции на един живот, изживян в периферията на славата.

В представлението се разказва за битките и триумфите на всеки артист, който се осмелява да мечтае. Спектакълът не е подходящ за деца под 10-годишна възраст.

Миналата седмица “Дворецът” в Балчик почете испанската култура, а през месец ноември фокусът ще бъде върху Турция.