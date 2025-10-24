В навечерието на Димитровден – празника на Сливен, се състоя тържествено заседание на Общинския съвет.

В приветствието си кметът Стефан Радев подчерта, че Димитровден е не само ден за почит към Свети Димитър – покровител на Сливен, но и време за равносметка. Той отбеляза, че изминалата година е преминала под знака на сътрудничеството – както между институциите, така и между общините в региона. По думите му Община Сливен е сред водещите в страната по реализирани партньорства и съвместни проекти. Радев благодари на всички институции за съвместната работа, особено при преодоляването на последиците от пожари и други извънредни ситуации, и подчерта важността на превенцията. Кметът обърна внимание и на предстоящите предизвикателства през следващата година – въвеждането на еврото и необходимостта от стабилно финансиране на проектите.

Сливенският митрополит Арсений изрази благодарност за сътрудничеството между Църквата и местната власт и призова за повече грижа и внимание към децата. Той подчерта, че духовното възпитание е основен дълг на семейството, общността и църквата и е ключът към преодоляване на моралната и демографската криза. В неделя, 26 октомври, когато православната църква чества Свети Димитър Солунски, в катедралния храм ще бъде обявена нова инициатива на Сливенската митрополия, насочена към духовното и културното обогатяване на града.

Председателят на Общинския съвет Димитър Митев благодари на съветниците за проявения професионализъм и за съвместната работа в дух на търпимост и разбирателство. Той подчерта, че Общинският съвет и администрацията са доказали, че могат да работят заедно за просперитета на града.

Областният управител Чавдар Божурски поздрави общинските съветници и гостите по случай Димитровден. Той подчерта, че 26 октомври е най-важният ден за Сливен, когато жителите си припомнят с гордост славната история и делото на предците, превърнали града във водещ център в България и на Балканите. Божурски акцентира, че макар миналото да е значимо, по-важни са настоящето и бъдещето на Сливен, които зависят от общите усилия и отговорни решения на всички. Той призова за единство и сътрудничество в името на града.

По време на тържественото заседание с почетното звание „Почетен гражданин на Сливен и общината“ бе удостоена д-р Росица Петрова-Василева – дългогодишен директор на Регионалната библиотека „Сава Доброплодни“.

Със „Знак за граждански принос“ на Общински съвет – Сливен бяха отличени комисар Денчо Чомаков и главен инспектор Росен Георгиев от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

В рамките на тържествената сесия бяха връчени значки на Община Сливен за проявен професионализъм, инициативност и висока гражданска отговорност на служители от МВР, пожарната, военни формирования, както и на медицински специалисти от лечебните заведения в града. Отличени бяха и представители на Българския Червен кръст и изявени общественици.

Сред гостите на заседанието бяха кметът на общината Стефан Радев, Сливенският митрополит Арсений, областният управител Чавдар Божурски, главен комисар Александър Джартов – директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Антон Шиков – председател на Общински съвет – Ямбол, кметове и кметски наместници, представители на съдебната власт, Министерството на вътрешните работи, на държавни институции и обществени организации, както и членове на Общинския младежки съвет.