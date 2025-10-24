На още 6 пътни отсечки в областите Велико Търново, Габрово и Русе ще се измерва средна скорост, съобщи АПИ

site.btaНа още 6 пътни отсечки в областите Велико Търново, Габрово и Русе ще се измерва средна скорост, съобщи АПИ
Още шест отсечки от републиканската пътна мрежа са сертифицирани за секционен контрол за измерване на средна скорост на движение, след като преминаха задължителната първоначална проверка от Българския институт по метрология. С тях общият брой става 48, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".
Новите отсечки са по път I-3, път I-4 и път I-5 и са на територията на областите Велико Търново, Габрово и Русе. Списъкът с всички сертифицирани отсечки е публикуван на интернет страницата на Националното тол управление. Данните се актуализират за всяка нова отсечка, преминала задължителната първоначална проверка.
Чрез камери в началото и в края на всеки участък се отчита времето, за което превозното средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, се регистрира и данните се предоставят от Националното тол управление (НТУ) на Министерството на вътрешните работи, което налага съответните санкции. НТУ и МВР работят съвместно за прилагането на ефективен контрол в подкрепа на пътната безопасност.
В началото на седмицата от пътната агенция съобщиха, че средна скорост ще се мери по още четири отсечки на пътя между Ловеч и Габрово.
/СЛС/
