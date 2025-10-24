Подробно търсене

На още 6 пътни отсечки в областите Велико Търново, Габрово и Русе ще се измерва средна скорост, съобщи АПИ

Екатерина Тотева
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
24.10.2025 16:25
 (БТА)

Още шест отсечки от републиканската пътна мрежа са сертифицирани за секционен контрол за измерване на средна скорост на движение, след като преминаха задължителната първоначална проверка от Българския институт по метрология. С тях общият брой става 48, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Новите отсечки са по път I-3, път I-4 и път I-5 и са на територията на областите Велико Търново, Габрово и Русе. Списъкът с всички сертифицирани отсечки е публикуван на интернет страницата на Националното тол управление. Данните се актуализират за всяка нова отсечка, преминала задължителната първоначална проверка.

Чрез камери в началото и в края на всеки участък се отчита времето, за което превозното средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, се регистрира и данните се предоставят от Националното тол управление (НТУ) на Министерството на вътрешните работи, което налага съответните санкции. НТУ и МВР работят съвместно за прилагането на ефективен контрол в подкрепа на пътната безопасност.

В началото на седмицата от пътната агенция съобщиха, че средна скорост ще се мери по още четири отсечки на пътя между Ловеч и Габрово.
 

/СЛС/

