Със званието "Почетен гражданин" на Добрич бяха удостоени Александър Иванов и Енчо Малев на тържествено заседание на Общинския съвет

Със званието "Почетен гражданин" на Добрич бяха удостоени председателят на Фондация "Милостиво сърце" Александър Иванов и собственикът и изпълнителен директор на "Добруджански хляб" АД Енчо Малев на тържествено заседание на Общинския съвет по случай празника на града.

Председателят на Общинския съвет Красимир Николов и кметът на Добрич Йордан Йорданов откриха събитието с тържествено слово, а след това връчиха призовете на новите двама почетни граждани.

"Днес е ден, който носим в сърцето си с особена гордост, трепет и признателност. Днес е 25 септември - денят, в който отдаваме почит на свободния дух на Добрич, на героизма на добруджанци, на историческата справедливост, която възтържествува преди 85 години с възвръщането на Южна Добруджа в пределите на майка България. Това е ден, в който родолюбието, достойнството и търпението на нашия народ бяха възнаградени със свободата, която поколения жадуваха", каза Красимир Николов.

Кметът Йордан Йорданов подчерта, че в днешния ден добричлии могат да се гордеят с миналото си и да обърнат поглед и внимание към бъдещето. "Всеки празник е повод за равносметка, нашият град има своите предизвикателства и огромен потенциал – едно от най-важните е да задържим младите хора в Добрич или да върнем онези, които са избрали да учат в други градове и държави. За тях трябва да създадем условия за реализация, кариери и живот в нашия град", добави той.

След словото на кмета бе връчена наградата "Почетен гражданин" на Добрич на Александър Иванов. "Посвещавам това звание на всички дарители, доброволци, на всички хора с големи сърца. Цяло чудо е да бъда тук, сред вас. 2012 година промени посоката на живота ми. Видях нуждата на хората и Бог ми даде вяра, че мога да променя нещо", каза той.

Тържествено своята награда "Почетен гражданин" на Добрич получи и Енчо Малев. "За мен е огромна чест и привилегия да получа за пореден път признанието на моите съграждани. Великолепни са чувствата, когато в живота си човек прави добро и дарява благо", каза той.

Тази година Общинският съвет връчи наградата "Ученик на годината" на Ралица Йорданова, която е абитуриентка в Езикова гимназия "Гео Милев" в Добрич.

Тържественото събитие завърши с изпълнения на органиста и пианист Мария Славова.

Празничната сесия бе уважена и от други почетни граждани – Галина Дурмушлийска, Стоян Господинов, Пепа Георгиева, проф. Енчо Калчев, Светлана Каменова, Стойка Кръстева. Народният представител Константина Петрова, делегация от побратимените на Добрич градове Кавадарци (Република Северна Македония) и Залаегерсег (Унгария), кметът на община Добричка Соня Георгиева и председателят на Общинския съвет – Добричка Георги Коев също присъстваха на празника.

Александър Иванов е общественик и благодеятел, посветил повече от десетилетие на подкрепа на хора в нужда. Развива непрестанна дейност в подкрепа на социално слаби, самотни, възрастни хора, семейства в затруднения, хора с увреждания и бездомни.

Енчо Малев е общественик, който успява да съхрани, ръководи и развие производството на хляб и има принос в дарителската дейност, насочена към здравеопазването, изкуството, културата и спорта в Добрич и цялата страна.

Двамата бяха избрани за почетни граждани на Добрич за 2025 година на редовното заседание на Общинския съвет, което се състоя на 16 септември.