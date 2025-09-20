В Ловешка област без работа са над 200 души с висше образование, съобщиха за БТА от Дирекция „Бюро по труда”. Към края на август регистрираните на борсата са 1048 души, като по-голямата част от тях (547) са със средно образование. Търсещите работа с начално или по-ниско образование са 95-ма. Без квалификация са 489 от безработните, а едва 298 са специалисти в някаква област, с работническа професия са 261.

Сред уязвимите групи на пазара на труда младежите на възраст до 29 години са 114, хората с намалена работоспособност - 116, а относително най-голям е делът на безработните в групата над 55 години – 352-ма, или 33,6 на сто. Те са и най-засегнатата група на пазара на труда.

Същевременно за първите осем месеца на 2025 г. с помощта на Бюрото по труда работа на несубсидирани работни места са започнали 603-ма души, а по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта, програми и проекти - 55.

Работодателите в региона търсят най-много лекари, медицински сестри, учители, социални асистенти, машинни оператори и монтажисти, работници в преработващата промишленост и строителството, както и персонал за предоставяне на различни видове услуги за населението, в търговията и охраната.

Към края на август регистрираната безработица в община Летница е 8,7 на сто, в община Ловеч – 6,4 процента, а общо за Дирекция „Бюро по труда” – 6,5 на сто. Спрямо същия период на миналата година се отбелязва спад с около половин процент.