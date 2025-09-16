Костенец ще отбележи празника си с фолклорно надпяване и надиграване, изложба и литийно шествие

Община Костенец ще отбележи празника си с редица прояви. Общината подготвя концерти, спортни събития и изложба, съобщиха за БТА от местната администрация.

Стотици участници ще се включат във фолклорното надпяване и надиграване „Костенска плетеница”. То ще се състои за втора поредна година. Очакват се повече от 30 състава и самостоятелни изпълнители. Събитието ще се състои в курортен комплекс „Вили Костенец“ на 22 септември от 10:00 часа.

За любителите на изкуството същия ден от 17:00 часа пред сградата на Народно читалище „Прогрес - 1907” в града ще бъде открита фотоизложба под наслов „Там, където релсите събудиха града. Костенец изгрява”, в която ще бъдат поместени невиждани досега фотоси, а посетителите ѝ ще се запознаят с историята на града, създаването на жп гарата в Костенец и други.

От администрацията посочват, че за почитателите на спортните занимания са предвидили баскетболна среща с представители от местните институции, шосеен пробег по улиците на Костенец и спортен празник в спортен комплекс „Бенковски“.

На 24 ще има карнавално шествие с маскарадни костюми, което ще премине по централните улици в града, а по-късно в местното читалище ще бъде представена постановката за деца “Аладин и вълшебната лампа”.

Любителите на киното ще имат възможност да се насладят на прожекции на открито на три филма, които ще се излъчват на 23-и и 24-и септември на Амфитеатъра в град Костенец.

Ще бъде представена книгата „Вълшебство между страниците” на ученичката Петя Стоименова. Традиционният годишен концерт на денс формация “Вайялет” и тази година ще влезе в празничния календар, посветен на Празника на града.

Кулминацията от честванията за празника на Костенец ще бъде на 27-и септември, когато през целия ден ще има събития. Празникът ще започне с базар на занаятите, в който ще вземат участие както местни производители, така и гости на града. От Общината са предвидили кулинарно шоу с мастър шеф Виктор Анчев, а ученици от местната професионална гимназия и самодейци от читалището в село Пчелин ще направят демонстрация на кулинарни изкушения.

В 11:00 часа в костенското читалище ще се състои поредното издание на Фестивала за стара градска песен „Да попеем по съседски”, а в 15:30 ч. на входа в Костенец с литийно шествие ще бъде посрещнато копие на Аравийска икона на св. вмчк. Георги.

Празничният концерт на 27-и ще започне в 18:30 с водосвет, отслужен от Браницкия епископ Йоан, първи викарий на Софийския митрополит, изпълнения на местни таланти. Празненствата ще бъдат закрити с музикални изпълнения на Михаела Маринова и Деси Слава. По време на празника на Костенец ще има и футболен турнир.

Празникът на град Костенец се отбелязва през последната събота на септември съгласно Решение на Общинския съвет от 1998 година. На този ден има годишнина от преминаването (1888) през Костенец на жп линията "София-Белово“, сочи справка на отдел „Справочна“ към БТА.