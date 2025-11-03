Румънският премиер заяви, че ще поиска да бъде изслушван в парламента на друга дата заради натоварената му програма днес

Румънският премиер Илие Боложан, който беше поканен на изслушване в парламента по инициатива на парламентарните групи на Социалдемократическата партия (СДП) и Алианс за обединение на румънците (АУР) днес, заяви, че ще поиска от ръководството на законодателния орган пренасрочване за друга дата заради натоварената му програма, съобщи Аджерпрес.

Боложан беше поканен да даде разяснения пред парламента по въпроса за изтеглянето на част от американските войници от Румъния, както и по темата за готовността на страната за предстоящата зима и визията за бюджета за 2026 г. Изслушването беше поискано от опозиционния Алианс за обединение на румънците (АУР) и от участващата в управляващата коалиция Социалдемократическа партия (СДП).

Премиерът заяви в прессъобщение, че програмата му днес е посветена изцяло на подписването на договор с германската оръжейна компания "Райнметал" (Rheinmetall) и разговори по програмата SAFE (Safety Action for Europe - "Мерки за сигурността на Европа").

"Премиерът Илие Боложан прие с интерес поканата на парламентарните групи на СДП и АУР за участие в "Часа на премиера" в парламента на Румъния за 3 ноември от 16:00 часа. Парламентът е фундаментална институция на демокрацията, която трябва да бъде уважавана като такава, а цивилизованият и сериозен дебат по теми от обществен интерес може единствено да бъде от полза за гражданите на Румъния", се посочва в съобщението.

В него обаче се отбелязва, че дневният ред на премиера за днес е много натоварен и е "посветен почти изцяло на подписването на договора с компанията "Райнметал" и дискусиите по програмата SAFE - от огромно значение за икономиката и отбранителните способности на Румъния".

Аджерпрес информира по-рано, че главният изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер е на посещение в Румъния.

Парламентарната група на СДП в Камарата на депутатите поиска в четвъртък участието на премиера Боложан на днешното пленарно заседание, за да бъде обсъдена темата за изтеглянето на част от американските военни, разположени в Румъния. Ден по-рано парламентарната група на опозиционния АУР поиска Боложан да представи в "Часа на премиера" на 3 ноември "реалната ситуация с подготовката на страната" за зимата на 2025-2026 г.

Местни медии определиха инициативата на двете партии като "общ фронт на СДП и АУР" срещу премиера Боложан, който е лидер на Национално-либералната партия (НЛП).