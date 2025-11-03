Николай Бузов изследва връзката между свободата на жеста и прецизната организация на формите в новата си изложба „Калиграфично“

Живописни платна и рисунки на Николай Бузов, в които авторът изследва връзката между свободата на жеста и прецизната организация на формите в пространството, ще бъдат показани в изложбата „Калиграфично“ в столичната галерия-книжарница „София прес“. Експозицията ще бъде открита днес от 18 часа в столицата и може да бъде разгледана до 21 ноември, съобщават организаторите от „София прес“ и Съюзът на българските художници.

„Със завладяващо усещане за свобода, пространство и време художникът ни представя живописни платна и рисунки, в които по изящен и дълбоко премислен начин поднася съзвучие от абстрактни символи и знаци. Авторът се съсредоточава върху силата, която предизвиква свободния размах на четката, търсейки прецизна съпоставка в организацията на елементите в композиционното пространство. Експресивната същност на жеста в платната на Николай Бузов е ръзгърната с неподозирана лекота и свобода, която следва своя вътрешен смисъл и мащаб“, казва кураторът на изложбата Диана Драганова-Щир.

Специален гост на откриването е виолончелистът Иво Александров – Freakcello, помощник концертмайстор в Софийската филхармония и концертмайстор в Музикалния театър – София, посочват от екипа.

Николай Бузов е роден в Горна Оряховица. Завършил е Художественото училище в Казанлък и е член на Съюза на българските художници от 1990 г. Автор е на десетки самостоятелни изложби у нас и в чужбина, а негови творби са притежание на галерии и частни колекции в Европа, Азия и Америка. Сред отличията му са наградата на СБХ от Националната изложба за изобразително изкуство – Сливен 2023 и редица международни призове.

