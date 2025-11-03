Подробно търсене

Япония съобщи, че е предала желанието си за среща със Северна Корея

Елена Инджева
Японската премиерка Санае Такаичи говори по време на пресконференция след срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Кьонджу, Южна Корея. 1 ноември, 2025 г. (AP Photo/Ahn Young-joon)
Токио,  
03.11.2025 10:16
 (БТА)

Японската премиерка Санае Такаичи съобщи днес, че Япония вече е предала на Северна Корея желанието си за среща на върха с лидера Ким Чен-ун, за да разреши десетилетния проблем с японските граждани, отвлечени от севернокорейците, предаде японската новинарска агенция Киодо.

Такаичи, която встъпи в длъжност на 21 октомври като стана първата жена-премиер на Япония, заяви, че иска да разговаря откровено с Ким и да "постигне конкретни резултати" при среща в Токио по въпроса за отвличанията на японците.

"Ще направя всичко по силите си по време на мандата си, за да постигна пробив и да разреша въпроса", добави още премиерката.

Миналата седмица Такаичи и американският президент Доналд Тръмп се срещнаха с членове на семействата на отвлечените японци по време на посещението му в Япония. Тогава Тръмп подчерта ангажимента си към разрешаването на въпроса. 

Японското правителство официално е регистрирало 17 души като отвлечени от Северна Корея през 60-те и 70-те години с цел обучаване на севернокорейските шпиони и техни роднини на японския език и култура. Япония подозира Пхенян в участие в много други изчезвания.

Пет от тях бяха репатрирани през октомври 2002 г. след исторически преговори между тогавашния севернокорейски лидер Ким Чен-ир и тогавашния японски премиер Джуничиро Коидзуми в севернокорейската столица, но оттогава няма осезаем напредък.

Северна Корея, с която Япония няма дипломатически отношения, твърди, че въпросът с отвличанията вече е решен.

/АГ/

