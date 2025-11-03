Община Николаево ще работи по проект за интеркултурно образование, насочен към ученици с различен етнически, религиозен и социален произход

Община Николаево започва работа по нов проект за интеркултурно образование, който ще насърчи комуникацията и приобщаващото образование на ученици с различен етнически, религиозен и социален произход. Това съобщиха от администрацията на официалната си фейсбук страница. Проектът, наречен „Заедно учим, творим и успяваме“, е в партньорство с местното Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, местната Детска градина „Снежанка“, Гимназията по чуждоезиково обучение „Васил Левски“ в Бургас и Народно читалище „Зорница – 1928“ в село Нова махала.

Проектът се реализира по Програма „Образование“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския съюз. Той е на стойност близо 265 хиляди лева, а срокът на изпълнение на дейностите е до 2027 година.

Предвидени са занимания по интереси, културни и спортни събития, обучения и инициативи, които ще развиват толерантност, уважение и позитивно отношение към културното многообразие. В дейностите ще се включат деца и ученици, чиито майчин език е български, както и такива, за които не е. Ще участват също образователни медиатори и родители. Основната цел е да се изгради училищна среда на уважение, разбирателство и споделени ценности, посочват от Община Николаево.

През октомври т.г. от администрацията в Николаево съобщиха, че Общината ще получи безвъзмездна финансова помощ за проекта „Живата памет на Николаево: Съхраняване и развитие на културните ценности“. Финансирането е по Националния план за възстановяване и устойчивост, а одобрената концепция е част от процедурата „Ново поколение местни политики за култура за малки общини“. Проектът поставя акцент върху живата традиция, като свързва в едно вяра, ритуали, обичаи и съвременни културни изяви.