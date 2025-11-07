Пречиствателна станция за отпадни води предстои да бъде изградена в община Черноочене

Община Черноочене ще бъде една от общините в област Кърджали с пречиствателна станция за отпадни води, съобщи за БТА кметът Айджан Ахмед. Към момента изградени пречиствателни станции за отпадни води има изградени само в Кърджали и в Момчилград.

Проектът е за близо 4,5 милиона лева. През септември 2024 г. Общината кандидатства за безвъзмездна финансова помощ пред ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда). Проектът бе одобрен и към днешна дата вече е обявена обществената поръчка, допълни кметът.

Пречиствателната станция за отпадни води ще се изгради в землището на село Пряпорец и ще обслужва населените места в общината с изградена канализация. Това са селата Черноочене и околните населени места.

Според техническата спецификация, площта на парцелите, попадащи в обекта на разработката, е 2 455,30 кв. м. Общата застроена площ е предвидено да бъде 341,40 кв. м.

Имаме идея в по-големите села в общината да бъдат осъществени нещо като мобилни пречиствателни станции, обясни Айджан Ахмед. Той допълни, че за целта вече е имало срещи с фирми и се работи в тази посока.