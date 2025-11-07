Четири са подадените искания в Бюрото по труда в Кърджали по мярката "Избирам България“

По мярката "Избирам България“, насочена към българите, завръщащи се в родината от чужбина, в дирекция „Бюро по труда“ в Кърджали до момента са постъпили четири искания за подкрепа. Това съобщиха за БТА от дирекцията.

Оттам уточниха, че три от тях са на завърнали се от страни членки на Европейския съюз (ЕС) и едно – от трети страни. Всички те са за обезщетения.

Кандидатстването по мярката започна в средата на септември. Тя се осъществява в два компонента. Част от предвидените подкрепящи мерки са: услуги за достъп до пазара на труда, помощ за преместване на покъщнина и добавка за настаняване за период до 12 месеца, ако участникът започне работа в населено място, в което не притежава собствено жилище.

От Бюрото по труда в Кърджали обясниха, че по едното искане дейностите са пред финализиране, а по останалите три все още се работи.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.